替扁解套 國務費除罪15分鐘通過初審 朝野激烈衝突

立法院財政委員會21日審查攸關國務機要費除罪化的會計法修正草案，朝野爆發衝突。國民黨團總召曾銘宗在現場帶頭撒起印有「阿扁的錢」玩具鈔，高喊：「誰拿了阿扁的錢，講清楚！」。（記者陳正興／攝影）

立法院財政委員會昨天審查攸關國務機要費除罪化的會計法修正草案，朝野爆發激烈衝突，民進黨 立委以人數優勢表決，僅花約15分鐘，就將草案送出委員會，交由朝野協商，並宣布散會。民進黨立院黨團推估，在冷凍期一個月後，若沒意外，應可在5月31日前排入院會表決，期盼順利三讀。

據悉，前總統陳水扁 得知草案出委員會後，傳訊給黨團成員指出，謝謝立委蔡易餘的提案，也謝謝民進黨團總召柯建銘帶領黨團成員力拚。

立法院財政委員會21日審查會計法修正草案，民進黨委蔡易餘（左）與國民黨總召曾銘宗（右）發生推擠；蔡21日下午被匡列居家隔離。（記者陳正興／攝影）

昨天審查過程中，藍綠立委幾度爆發激烈衝突。民進黨團前天就漏夜排隊，守在會議室門前；國民黨 團昨天上午5時許動員到場，爆發第一波推擠，藍營立委痛批：「為阿扁不顧防疫！難道沒更重要法案嗎？」上午6時30分會議室一開門，民進黨立委洪申翰率先衝入主席台，並由財政委員會民進黨籍召委沈發惠以雙手護住麥克風，國民黨立委陳玉珍等人試圖爬上主席台，被民進黨立委王美惠等人推離。

上午9時開會時，國民黨團總召曾銘宗在現場帶頭撒起印有「阿扁的錢」的玩具鈔，高喊：「誰拿了阿扁的錢，講清楚！」並提出散會動議。

民進黨立委郭國文等人陸續提議逐條審查、停止詢答，送院會處理等，國民黨立委林奕華及李貴敏等人痛批「這是民主程序？可以停止詢答嗎？」「憲法保障質詢權直接封殺，民進黨要荒唐到什麼程度，將國會質詢權全部封殺掉！」但民進黨立委以人數優勢表決通過，沈發惠最後宣告審查完竣，送交院會處理，須經黨團協商，並宣布散會。

國民黨團稱，全民焦急抗疫之際，民進黨卻傾全黨之力要為全台灣第一號貪汙犯的陳水扁脫罪，民進黨從上到下齊心秀下限，「亳無道德底線、恬不知恥」。國民黨團質疑，民進黨從蔡英文總統到柯建銘都認為貪汙除罪正當，急著為陳水扁一人修法、脫罪，甚至連委員會討論都不允許，「到底拿了阿扁多少違法虛報的錢？」民眾黨與時代力量黨團也認為，民進黨因人修法，違反法治原則。

會計法修法大戰，昨天依照民進黨立院黨團計畫出委員會。黨政人士表示，府黨高層對該案的態度屬持平看待，雖然對黨內此次修法應戰「開綠燈」，但避免直接碰觸更為敏感的特赦問題，此立場依舊不變。評估此次修法過後，在2024年蔡總統卸任之前，扁案仍難再有更突破性的進展。

在高層放手讓黨內迎戰會計法修法下，民進黨可說是「出動全黨救一人」。黨內立委指出，連監察院長陳菊都來「關切」，希望黨團成員力挺；但也有黨內立委指出，陳菊身為監察院長不該介入此事。柯建銘則表示，陳菊並沒有跟他講此案，但他有跟各派系溝通，並打電話給黨團成員，各派系都支持。

陳菊「關切」一事，陳菊方面並無回應，菊系立委昨聽聞此事僅低調說「大家都很關心」。