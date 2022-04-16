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黑白集／立委發言分量 不如波蘭記者

黑白集

鏡電視五易董事長風波至今未歇，在野黨立委不斷追問，NCC主委陳耀祥持續打太極。時力立委陳椒華爆料，鏡電視每月付10萬台幣顧問費給NCC前高官，要求調查。藍委魯明哲稱，他向NCC索取資料，當晚就接到當事媒體「關說」。這些疑問，陳耀祥一概置之不理，還反咬立委「政治干預」，一干綠委則幫忙封殺提案。

看起來，中華民國立委現在除了「護航」蔡政府，什麼事也不能做，遑論監督制衡。兩個月來，多少立委追打鏡電視的特權運作疑雲，全都撞壁作收。NCC和民進黨立委一心袒護鏡電視，竟比簇擁蔡英文還齊心，也是政治奇景。

相形之下，一名波蘭駐台記者在網路批評高雄機車在人行道亂飆，高雄市府隨即強力執法，一個月便開出一萬多張罰單。兩相比較，外國記者說話，顯然要比立委質詢有分量得多。

高雄是欠缺禮讓文化的城市，經常有人在人行道上被撞死，去年底發生全家一死三傷的慘劇，官民仍無動於衷。這次波蘭記者在推特批高雄機車族在人行道飆竄，竟激發警方的大執法，意外立大功。但仍有台灣網友酸說，「外國人命比較值錢嗎？」

立委發言分量不如外國記者，究竟是台灣的民主沉淪？或是我們的崇洋媚外？或者是思維麻痺？如果「以上皆是」，大家得想想台灣為何落到這步田地！

中華民國 蔡英文 民進黨

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