「管好狗」掀波 柯文哲致電賴香伶道歉

民眾黨立委賴香伶表示，黨主席柯文哲已親自打電話向她道歉，她也在電話上提醒主席一定要謹慎發言。(記者朱冠諭／攝影)

民眾黨主席柯文哲 日前在會議中辱罵民眾黨中評會主委、立委賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，讓賴香伶當場飆淚。柯文哲昨在臉書 公開道歉，也親自打電話向賴香伶，開頭就說「我是柯文哲，我很誠心誠意跟妳道歉。」

賴香伶在桃園受訪指出，柯文哲打給她，她回，「主席我知道，我們那天的溝通是在一些問題上各有想法，但不要用情緒性的話」，柯表示會反省。柯文哲也在臉書上表示，「兩天來相關報導渲染，誇大的指涉，傷害黨的形象，我也非常抱歉」、「我們自我反省，提名 過程很多要改進的地方。我深自檢討，要道歉，也要改進。」

賴香伶表示，和柯文哲共事七、八年，大家基於理念及對超越藍綠的期待才會走在一起，期待黨內民主的基礎是建立在平等關係與尊重制度上。這次大家對於黨章成立、制度性不足各有見解，當天她情緒比較激動，就是希望說明中央評議委員的職責，選舉制度程序不對或有瑕疵，應該公平被檢討，「但用語過當，不能當作沒有聽到」。她在電話上提醒柯未來一定要謹慎發言，也要對黨內制度性的運作相互尊重，柯也知道這次風波對大家造成傷害，所以很誠摯再道歉一次。