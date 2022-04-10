藍提議：讓柯親征高雄 鋪2024合作基礎

國民黨目前無明確人選可挑戰高雄市長，基層傳出焦慮，更曾有國民黨議員喊出，禮讓台北市長、民眾黨主席柯文哲選高雄市長。（本報資料照片）

高雄市長陳其邁力拚連任，國民黨 目前卻無明確人選可挑戰，基層傳出焦慮，更曾有國民黨議員喊出，禮讓台北市長、民眾黨主席柯文哲 選高雄市長。對此，民眾黨擬在高雄推出「在野大聯盟」平台，邀請國民黨及第三勢力推出人選，並以民調 方式決定「在野大母雞」，共同支持其參選高雄市長。

據本報系聯合報報導，國民黨內一度傳出想禮讓柯文哲選高雄聲浪，但對於民眾黨及柯文哲來說是不可能的選項，柯文哲更直言「最好連2024也禮讓我」，形同破局。民眾黨人士並表示，可見藍營高雄基層對於缺乏母雞相當焦慮，有不少議員參選人及現任議員私下跟民眾黨接觸，希望能尋求合作，甚至跳槽到民眾黨參選。

民眾黨人士表示，面對北部地區，在野大聯盟非常難整合成功，以台北市而言，更幾乎沒有談的空間，反觀南部綠營執政縣市，由於是艱困選區，藍、白都很難有母雞出線，反而是在野大聯盟實踐的最佳平台。

據悉，民眾黨高層近期擬將「在野大聯盟」付諸實行，將推出平台，邀請國民黨、小黨甚至無黨提出人選，以比民調的方式決定母雞，民調最高者可獲得藍、白共同支持，並希望以無黨籍方式參選，凝聚所有第三勢力票源，才有與民進黨一搏實力。

對此，民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如證實，確實有這樣的規畫，「樂觀其成，希望這樣的在野大聯盟可以形成」。

另據台北中國時報報導，國民黨高雄市長人選難產，民眾黨頻喊籌組在野大聯盟，不過，藍營基層認為，民眾黨缺乏在地實力，屢拋出藍白合皆是自我膨脹，吃盡其他政黨的豆腐，炒作政黨聲量而已，反觀國民黨，不管是推派在地議員出征，或派空降、政治素人，提名過程應公開透明，否則仍是一盤散沙，同時應思索如何蹲點、長期備戰。

報導說，熟稔選舉操盤的人士認為，高雄市長布局若在野無法整合，出來參選將面臨當炮灰危機。因此，若能營造在野整合共推人選的可能性，搞不好有非政治領域人士願意嘗試。

目前被點名角逐高雄市長的可能人選，包含高雄市議員黃紹庭、黃柏霖、李雅靜，而前高雄市民政局長曹桓榮也躍躍欲試。

藍營人士則說，政媒圈點名朱立倫親征的聲浪未減，希望他用選戰立戰功，翻轉精算的形象，也有人覺得主席御駕親征能帶動聲勢，更有人認為若台北市長柯文哲能親征高雄，藉此換取民眾黨在其他縣市不提名市長人選，一同打贏2022，也能為2024奠定合作基礎。