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洗錢案求判無罪 律師：陳致中從小看家人數錢 不覺有異

台灣新聞組／台北9日電報導
延宕多年的國務機要費案8日在台灣高等法院刑事庭開庭，當年此案的相關人等前總統陳水扁之子陳致中（右）、黃睿靚（中）夫婦出庭應訊。(記者許正宏／攝影)
延宕多年的國務機要費案8日在台灣高等法院刑事庭開庭，當年此案的相關人等前總統陳水扁之子陳致中（右）、黃睿靚（中）夫婦出庭應訊。(記者許正宏／攝影)

台灣高等法院審理前總統陳水扁國務機要費案，更二審昨天再度開庭，扁子陳致中和扁媳黃睿靚都對海外帳戶的使用表示不知情、是配合母親吳淑珍，主張無罪，黃睿靚當庭談及為人媳婦的無奈，全案訂7月15日宣判。

扁家人被控在「海角七億」爆發後，吳淑珍被控以兒媳海外帳戶把台灣貪汙所得洗錢到海外，但受調查時，陳致中曾佯稱這些錢是黃睿靚娘家的財產。

陳致中昨解釋，佯稱錢是「娘家資金」是媽媽要求，是媽媽的理財模式；舅舅、大姑等親友也提供帳戶供媽媽使用，他小時候就這樣，這都是家裡的錢，不覺有異，且不覺得媽媽會害他。律師林志忠描述，陳致中從小就看到「家人在數錢」，是成長經驗。

黃睿靚表示，這幾年受到的折磨與煎熬，是說不出的痛苦與困擾，為人媳婦有無奈之處，她是媳婦受指示去開戶，她開戶時沒看清內容就簽名，帳戶使用及金錢進帳轉出，她都不知道。

吳淑珍昨天仍請假，她的律師否認扁珍是貪汙及洗錢的共犯，合議庭將函詢醫院，確認有無正當理由不出庭。陳水扁前天開記者會，但法院仍維持停審，是否重啟審理，合議庭仍尊重醫師意見。

總統府前副秘書長馬永成、總統辦公室前主任林德訓部分，高院定本月22日辯論。記者詢問扁稱餽贈250萬台幣，馬永成僅說，扁已經說得很清楚。

此外，民進黨立法院黨團總召柯建銘打算修法，將前總統陳水扁的國務機要費案除罪化，因為「阿扁受的羞辱跟民進黨受的懲罰已經夠了」。國民黨文傳會副主委林家興說，柯建銘是要幫陳水扁解套，還是民進黨急著要扁封口？把救扁擺在民生、防疫之前，簡直「看扁」台灣人民。

國民黨立委蔣萬安則說，修法不應因人設事，且要有充分討論，但外界對國務機要費除罪化仍有非常多質疑。是否特赦陳水扁？台北市長柯文哲昨說，「要特赦早就特赦，我看等下一任總統再處理了」。

陳水扁 民進黨 國民黨

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