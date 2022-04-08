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扁所稱國務機要費機密外交支出 10年前已遭最高院打臉

台灣新聞組／台北8日電
民進黨前主席施明德(圖)，也曾獲陳水扁資助。（本報資料照片）
民進黨前主席施明德(圖)，也曾獲陳水扁資助。（本報資料照片）

前總統陳水扁以「爆料」方式，公開21項機密外交的支出項目，強調自己沒有貪汙，事實上扁所說的內容，正是台灣高等法院更一審無罪判決理由，但2012年遭最高法院「打臉」，被指違背經驗與論理法則，撤銷更一無罪判決發回高院第二次更審。

此外，扁所稱21項機密外交項目，是否把不能公開的項目洩漏引發法界質疑，有人認為檢方應主動調查釐清。

台北中國時報報導，扁在記者會所說的國務機要費公支出超過了因公收入，是引用2011年高院更一審「大水庫」的計算法，認定扁等人以偽造文書及蒐集他人發票等不當方法報領的「非機密費」，都用在21項機密外交支出，欠缺不法所有的犯意。不過，這種說法及判決理由，最高法院不認同，斥責是明顯違反經驗與論理法則。

最高法院認為，扁珍及馬永成等人長年參與機要，怎麼會預知國家將遭遇重大急迫的情況，致窮盡國家法制內管道仍無法取得經費，非要挪用國務機要費？

此外，最高法院表示，陳水扁在偵查時供述所謂機密外交者只有六件，數年後法院審理時才主張有21件支出，這樣的辯解已有違常理。

本報系聯合報報導，國民黨表示，國務機要費案纏訟多年，陳水扁竟還想召開記者會「翻案」，請問司法院、法務部的態度為何？蔡英文總統更應該對此清楚表態，是否同意陳水扁所謂無罪、意圖翻案的說法？以正社會視聽。

國民黨指出，當年在國務機要費案當中，檢方認定陳水扁與吳淑珍、馬永成、林德訓、陳鎮慧等四人均涉貪瀆，在涉及的六宗所謂秘密外交案中，只有兩宗為實案，其餘一宗為虛構，三宗則無涉秘密外交費用，吳淑珍更因偽造文書罪及貪汙治罪條例遭到起訴，如今該案纏訟多年、消耗社會與司法資源，竟然還想召開記者會「翻案」，簡直視台灣司法與民主法治於無物。

國民黨進一步指出，民眾高度期待司法改革，卻也透過各項民調表達對蔡政府司法改革的停滯與失敗的沈痛失望，請蔡英文總統應該立即回應，不要再對於動搖國家憲政體制與民主法治價值的惡行視若無睹。

陳水扁 國民黨 高院

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