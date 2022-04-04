黑白集／讓民調說話 強摘的果子不甜

台北市議員羅智強宣布參選桃園市長前夕，因國民黨 主席朱立倫連夜長談暫時打消。羅智強是藍營驍勇戰將，亦善造勢，這點無庸置疑，但參選市長需要對地方有長期的經營，除非桃園沒有強將了，他不經協調逕自宣布參選實不明智，也未必有勝算。

國民黨今年有機會奪回桃園市執政權，因此提名 絕不能草率，更不能演成內鬥。目前癥結在，桃園議長邱奕勝原本有意換跑道角逐市長，卻因見顏寬恒在補選時幾遭抄家而打消，轉而力挺藍委呂玉玲出征。但在幾位可能人選中，呂玉玲的支持度不僅輸給同黨立委魯明哲和萬美玲，更落在綠營可能對手鄭運鵬、鄭寶清之後，幾無勝算。

與同志相比，羅智強的民調 高於呂玉玲，卻低於魯明哲和萬美玲，因此，他要強行參選恐嫌正當性不足，畢竟另兩人都有多年地方經營根基，也有更高的地方人氣。否則一旦選輸，他擔得起敗選責任嗎？

另一方面，兼任桃園市黨部主委的邱奕勝，也不應再堅持己見非要呂玉玲不可。畢竟市長提名應從全黨的利害作宏觀考量，市黨部一意提名缺乏勝算的弱棒，毫無智慧可言。試想，市民目光雪亮，他們會想要一個可能唯議長之命是從的市長嗎？

「強摘的果子不甜」，這話對羅智強而言如是，對邱奕勝而言更是如此。好好的局，不要搞爛它。