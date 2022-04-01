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三中案立功？邢泰釗將任檢察總長 在野憂選擇性辦案

台灣新聞組／台北1日電
現任台灣高檢署檢察長邢泰釗，獲提名為下任檢察總長。（記者王宏舜／攝影）
現任台灣高檢署檢察長邢泰釗，獲提名為下任檢察總長。（記者王宏舜／攝影）

蔡英文總統昨提名現任台灣高檢署檢察長邢泰釗為下任檢察總長，咨文送至立法院行使同意權。現任檢察總長江惠民任期到5月7日；民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，待總質詢結束、最快4月12日後處理。國民黨團總召曾銘宗指出，會依法嚴審。

國民黨立委賴士葆表示，邢泰釗政治色彩太濃，過去太多紀錄讓人感覺是道地的政治導向，檢察總長扮演的角色應該要維持司法正義，不是選擇性辦案，希望未來的總長能就事論事，不要太多政治考量。

民眾黨立委張其祿表示，邢泰釗在三○三大停電事件的發言，令外界懷疑有政治力介入，期盼檢察總長要秉持公平獨立。

時代力量立委邱顯智表示，檢察總長很重要職責就是「非常上訴」，如果有冤錯的司法案件，非常需要檢察總長行使這項權力；將重點觀察邢泰釗是否願意為司法判錯案件、冤枉者提起非常上訴，這將成為很重要的檢核點。

總統府發言人張惇涵表示，為提名資績優異、才識專業兼具之人選，並持續推動落實司法改革，以符合人民期待，蔡總統在徵詢各界意見並嚴謹審酌後，決定提名邢泰釗為新任檢察總長，期盼獲得立法院支持，人事提名案能順利通過。

張惇涵表示，邢泰釗從事檢察實務工作30餘年，具資深檢察實務經歷，且為此次中華民國檢察官協會推舉最高票者，在北檢檢察長任內，指揮偵辦樂陞案、遠雄集團弊案、一銀盜領案、中信金購地弊案等重大案件。

由於總統府發言隻字未提到邢在北檢任內主導偵辦的三中案、國安私菸案，昨在檢察體系內成為討論話題。

邢泰釗昨感謝總統提名，並表示誠惶誠恐，如有機會為國人服務，必全力以赴。他表示，檢察官偵辦案件受到國人關注與檢視是正常的，國人有質疑的權力，老百姓監督更是天經地義，要注重辦案時的正當程序，才禁得起考驗。

立院司法及法制委員會召委、民進黨團副幹事長黃世杰說，國民黨要嚴審是應該的，邢泰釗的司法資歷沒問題，也有檢察官票選的支持，有信心審查會順利。依據程序，委員會完成審查程序後，若各黨團同意不復議，立委行使同意權的投票日期可能安排在5月3日的院會。柯建銘說，邢泰釗票選第一，「相信國民黨團不會擋」。

提名 國民黨 檢察官

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