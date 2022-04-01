北市勞動局勞檢鏡電視 梁文傑轟洩密 賴香伶駁亂咬

台北市議員梁文傑（圖）質疑北市勞動局是否配合賴香伶、蔡壁如，對鏡電視勞動檢查。（本報資料照片）

民眾黨立委蔡壁如前天公布調查鏡電視違法共用人力資料，鏡電視指北市勞動局違法勞檢又外洩資料將提告。民進黨台北市議員梁文傑昨在議會跟進質詢，質疑北市勞動局是否配合賴香伶、蔡壁如勞動檢查？勞動局長陳信瑜表示，絕無收到民眾黨或賴香伶指示前往勞檢。梁大動作為鏡電視發聲更引發外界關注鏡電視與綠營關係。

梁文傑在議會質詢時表示，賴香伶曾在3月9日開記者會時，很明確說民眾黨請台北市前往勞檢；3月30日立委蔡壁如又拿出鏡電視的員工清冊、員工薪資清冊，說明某一段時間內，鏡週刊人員是由鏡電視付薪水；梁文傑質疑，北市勞動局是否配合賴香伶、蔡壁如勞動檢查？

賴香伶昨天晚上回擊表示，她在記者會及臉書 貼文都沒有提到「要求台北市勞動局調查」，梁文傑不應引用錯誤訊息胡亂指控。

「請不要張飛打岳飛。」賴香伶表示，3月10日當天在立法院的記者會及臉書貼文，都沒有提到「要求台北市勞動局調查」，是呼籲如果有勞工 在鏡週刊上班，勞健保 卻掛到鏡電視，需要「勞保局」調查釐清，「梁文傑議員不應引用錯誤訊息胡亂指控」。

陳信瑜回應梁文傑質詢時表示，勞檢處在媒體上看到警示性新聞，都會去了解，例如今年台開案，也有去做預警性提醒與檢查，絕無受誰指示。勞檢科長葉思延表示，勞檢資料沒有外流。

梁文傑追問，鏡電視爭議是資方內部，與勞工沒關係，勞動局就跑去勞檢，要求勞動局調查，勞檢誰發動？誰批准？誰帶隊？並比照查鏡電視的標準，去查長榮、大同、東元等有經營權之爭的企業，看會不會被社會大眾罵翻天。