新聞評論／18歲公民權綁大選 暴露民進黨投機盤算

立法院會日前表決通過18歲公民權修憲案，後續將交由公民複決。(中央社)

幾經波折，在國民黨支持下，立法院通過「18歲公民權」的修憲案。公告半年後，須再經公民複決通過，才能正式生效。依規定，公民複決人數必須超過選舉人總數半數，由於門檻極高，超過歷屆總統當選人之得票數，公投 應否綁大選再度成為議論焦點。

基本上，各政黨對於18歲公民權入憲並無異議；但對於公投應否綁年底大選，則各有算計。民進黨 一路主導修憲案的推動，是企圖將18歲公民權入憲和年底地方選舉綁在一起，並獨攬此一入憲功勞，進而為2024總統大選選票補進新血。但此一盤算，顯與民進黨去年杯葛「公投綁大選」的做法完全背道而馳；但民進黨考慮的是現實，並不在乎是否「自我打臉」。

去年由國民黨前主席江啟臣掛帥的「公投綁大選」公投，從實然面看，是極合理的提案；但民進黨唯恐重演上次地方選舉大敗，硬將公投與選舉拆開。證諸四大公投皆未過，投票 率僅四成，814萬的投票數距離公民複決門檻的965萬甚遠，顯示公投不綁選舉無法有效動員公民投票，亦難彰顯公民的集體意志。但這次，蔡政府必須衝高複決票數才能達到修憲目的；為此，「綁大選」成為其唯一選擇，希藉此衝高綠營選情。在野黨吃過幾次民進黨操作選舉的苦頭，當然會質疑蔡政府心懷不軌。

過去幾次投票，「國家隊」操作動員青年票斧鑿斑斑。例如，配合2020年總統大選，教育部要求學校提早開課，以便在投票日前即放寒假，高鐵更配合推出返鄉優惠。高雄罷韓時，高鐵推出大學生「雙周快閃」；罷免陳柏惟時，又推「秋遊優惠」。僅一家高鐵，都能如此「機巧」，何況其他政治運作。此外，民進黨在野時力推「黨政軍退出校園」，如今卻讓黨部和大學合辦各種「公共政策研習」活動，不惜違背自己的理想，也要將青年選票納為一黨專擅的私產。

國民黨當然清楚綠營圖謀，不願讓「18歲公民權」入憲變成綠營專屬提款機，因此未杯葛修憲。此舉，就是要讓年輕人理解：沒有國民黨共同促成，「18歲公民權」入憲不可能成為現實。此外，這次初選提名，國民黨更冒著黨內反彈的風險，大幅提高青年初選比重，就是知道青年選票必須極力爭取。

各政黨政治算計是一回事，真正的關鍵還是落在青年身上。台灣之所以推動18歲公民權入憲，除了是世界潮流，也是對年輕人承擔國家社會角色的期待。18歲的青年須負完全的刑事責任，須服兵役，如果不能賦予其公民參與權，實不相稱。更重要的是，公民權不僅是選舉投票而已，還包括創制複決與被選舉權；若讓年輕人有自主判斷的機會，更能肩負起創造美好民主社會的責任感。既然如此，即應相信「新青年」能明辨是非善惡，有自主思考能力，不會成為個別政黨操弄的傀儡。

中華民國創建的歷程，有過許多青年的熱血犧牲，所以才有紀念三二九黃花崗起義的「青年節」。近日，民進黨總召柯建銘要求將青年節改為「三二五」，其實只是配合「去中化」的操作。事實上，青年節的意義，是在鼓勵青年不斷革新求變，讓國家社會充滿生機。從黃花崗戰役、五四的新文化運動、十萬青年十萬軍的奮起抗日，一直到台灣的保釣運動、民主改革，不同的時代都留下了青年保家衛國的故事。這一代的青年會寫下什麼為時代增色的篇章，應留給他們自己去作答，柯建銘的離譜提議就敬謝不敏了！