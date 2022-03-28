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台「18歲公民權」修憲案今公告 藍委35歲選總統

台灣新聞組／台北28日電
立法院長游錫堃28日與朝野黨團總召共同在立法院群賢樓公告「18歲公民權」憲法修正案。（記者鄭媁／攝影）
立法院長游錫堃28日與朝野黨團總召共同在立法院群賢樓公告「18歲公民權」憲法修正案。（記者鄭媁／攝影）

立法院上周通過「18歲公民權」修憲案，立法院長游錫堃今將貼出公告，半年後送中選會辦理公民複決。游錫堃昨表示，樂意協調朝野進一步討論廢考監等修憲檢討，讓台灣實現「正常國家」目標。國民黨立委謝衣鳯則拋出，不只贊成18歲公民權，更希望推動國民黨完整的擴大政治參與方案，包括仿效美國降低總統參選年齡至35歲等。

游錫堃受訪表示，他不認為18歲公民權通過後，其他包括廢考監等修憲議題就能停下來；即使趕不上年底大選，也希望朝野持續檢討體制，朝向三權分立，提交2024與總統大選合併投票

針對18歲公民權修憲案的公民複決投票，民進黨立院黨團總召柯建銘主張該案與公投不同，應綁年底選舉。國民黨主席朱立倫昨表示，大選單純化、不受其他公投或公民複決的影響，不僅是民進黨強力的主張，也是學理、法理上大家已知的四大公投結果，「民進黨現在又來違反公投的結果，不是矛盾嗎？」

新北市長侯友宜則說，既然大家對18歲公民投票權修憲達成共識，期待趕快通過。台北副市長黃珊珊認為，結合在一起不是壞事，否則每次大動員投票都花費很大。

民進黨發言人謝佩芬表示，尊重選務機關對於選務時程的安排，但朱立倫混淆公投與修憲複決兩種不同公民權行使，企圖擾亂視聽；朱反對修憲複決與大選合併舉行，也再度顯露出國民黨反改革真面目及害怕年輕人參與公共事務的真正目的。

公投 投票 國民黨

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