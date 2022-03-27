農會法修法急轉彎 自刪官派理事條文 避嫌蔡政府安插人馬

農會法修法增三分之一官派理事挨批，農委會主委陳吉仲曾稱修法是因「需要有更專業的理監事，讓農會運作更穩健」。（記者曾原信／攝影）

農會法修法大轉彎！農委會15日預告修正「農會法」部分修正條文堪稱農會史上重大變革，卻因增修條文中提出，為強化農會專業效能，增列三分之一官派專業理事，遭質疑蔡政府安插人馬，引發軒然大波。據了解，農委會22日報行政院版本，已自行刪除此爭議條文，經審查後，預計近期將報院會後送立法院審議。

農會法部分修正條文，擬定六大改革方向，包含提高賄選刑責、強化農會自治等。其中，明定中華民國 農會理事組成，除選任理事21人至27人之外，應由中央主管機關另指派專業理事10至12人參與理事會運作，不得超過全體理事總數三分之一。

此舉被解讀為繼水利會後，也要將農會收歸國有，爭議過大，農委會上周報院版本已自刪19條修正條文。行政院23日審查時，主要針對新增要求「速審速決」部分，認為需有選舉法庭才速審速決，否則難以做到；由於已將賄選刑度、罰則提高，認為已達遏止效果，將此條文刪除。

農委會官員表示，「賄選是行為，沒有分位置」，尤其會員代表賄選，就會決定整體結構，若不能遏止會員代表賄選，「再怎麼訂都是虛的」。至於三分之一專業理事，農委會官員指出，將加強溝通，後續將再考量一戶一會員、直選、青農參與農會運作等，適時再提出修法。

這次修法也將農會選舉賄選案件，刑責從三年以下有期徒刑，提高為三年以上、七年以下有期徒刑。雖遭批刑罰比吸毒、參加黑幫還重，仍維持相同條文。