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憲改剩18歲公民權 蔡政府司馬昭之心

記者 蔡晉宇

推動憲改是蔡英文總統2020就職演說的一大施政重點。民進黨曾提出四大修憲主張，但昨天立法院會表決，卻只限縮在明顯為選舉利益的18歲公民權，浪費了彌足珍貴的憲政時刻；回顧本次修憲過程，不僅對諸多更重要的修憲提案充耳不聞，包括送院會表決時程、公民複決擬與年底選舉綁一起的「司馬昭之心」，都充滿政治算計。

民進黨在此次修憲的政治算計可分為兩大層次。首先是議題設定，修憲工程如廢考監、降低修憲門檻、國會改革等重大議題，雖是民進黨過去長期主張，但未必有明顯的潛在政治紅利，但年輕族群選票向來是民進黨的利多市場；於是，其他更重要的憲政議題被擱置在旁不議，急著此時趕著通過18歲公民權的修憲案，無疑是要藉年底選舉加持，力拚複決闖關，一旦通過，經估算，修憲後可多出約42萬的年輕投票人口，對2024年總統大選，無疑立竿見影順風效果。

再者，看準該議題是國民黨想擋也不知從何下手的軟肋；民進黨站在緊握年輕族群社會脈動的制高點，讓國民黨縱然提出其他修憲議案，但在修憲過程意見全不被採納，號稱最會溝通的政府，面對憲改卻毫無溝通誠意，又讓在野黨難以杯葛、避免背負「不給年輕人投票權」的罵名。

主導立院修憲的民進黨團總召柯建銘曾說，修憲是這代政治人物無法逃避的重大議題。但無論從朝野溝通、議題設定，還是時間點各角度來看，「公民權下修為18歲」雖順利完成，但立院淪為以修憲之名、獲取政黨利益的表演舞台，演得還是只許民進黨當主角的獨角戲。蔡總統宣稱莊嚴的改造國家憲政體制承諾，終究是雷聲大雨點小。

民進黨 投票 國民黨

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「18歲公民權」複決擬綁年底大選 藍批綠雙標

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