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「18歲公民權」複決擬綁年底大選 藍批綠雙標

台灣新聞組╱台北26日電

立法院院會昨天通過「18歲公民權」修憲案，最後一道難關將交由公民複決，須獲得965萬以上高門檻同意票才會正式通過；執政黨規畫公民複決與年底九合一大選一併舉行，提高投票率，國民黨立委曾銘宗則批評，這與民進黨近來力主公投與大選脫鉤主張不同，明顯雙標。

中選會則表示，立法院通過「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案」後，應於三個月內投票複決，是否合併年底地方公職人員選舉同日舉行投票，將提中選會委員會議審議決定。

至於現行公民投票法規定18歲有公民投票權，這次修憲複決是否比照公投法？中選會表示，依憲法第130條規定，選舉人投票年齡定為20歲。年滿20歲的國民，才具有修憲複決公投的投票權。

全案昨在立院通過後，經公告半年，需再經公民投票複決程序，有效同意票超過選舉人總額半數、約965萬票，才會正式通過生效。

由於過去歷屆總統大選都沒候選人獲這麼高票數，18歲公民權縱使出了立院，仍有更大難關要闖。

直到第七次修憲，憲法修正案才由國民大會改為公民複決。今年將舉辦的修憲案公民複決，即是中華民國憲政史上第一次辦理。至於公民複決的門檻，依憲法增修條文規定，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數才通過，門檻相當高。

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