六都首長滿意度 新北侯友宜居冠 北市柯文哲墊底

六都施政滿意度最新民調，新北市長侯友宜90.9%居冠。（本報資料照片）

年底選舉在即，聯合報系民意調查中心最新民調 發現，在六都施政滿意度上，新北市長侯友宜 90.9%居冠，其他依序是桃園市長鄭文燦83.2%、台南市長黃偉哲81.9%、高雄市長陳其邁78.3%、台中市長盧秀燕74.6%、台北市長柯文哲 61.4%四敬陪末座。

至於施政不滿意度調查，柯文哲以34.5%最高，其次是盧秀燕20.8%、陳其邁16%、鄭文燦14.1%、黃偉哲12.7%、侯友宜5.7%。

六都市長施政表現滿意度。 製表／洪欣慈

在滿意度和不滿意度成績，侯友宜一枝獨秀，滿意度唯一破九成、不滿意度唯一個位數的六都首長；柯文哲和盧秀燕則是倒數兩名，市政成績待加強。

針對城市幸福感調查，台中市民感覺最幸福，以90.6%最高，其次依序是台南市89.4%、桃園市88.7%、新北市87.8%、高雄市84.3%、台北市78.4%。

在城市光榮感部分，台南市民感覺最光榮，以88.4%居首，其次依序是台中市86.8%、桃園市83.3%、新北市81.9%、高雄市81.8%、台北市71.2%。

換句話說，台中和台南市民感覺最幸福又光榮，台北市民的城市幸福感和光榮感雙雙吊車尾；侯友宜個人滿意度居高不下，新北市的成績卻屬於後段班。

從經濟、交通、治安、市容、防疫及長照六面向評價六都發展，民調發現，對於市府促進地方經濟發展表現，桃園市七成六及新北市七成三的滿意度最高；台北市的五成一滿意度最低，不滿意度三成六。

維護治安方面，以新北市及台南市的滿意度最高，好評達八成；台中市六成五滿意度最低，二成九不滿意度最高。

改善交通方面，六都中以新北市的六成五滿意度最高，不滿意二成八最低；滿意度最低的是台北市的五成五，近四成不滿意度也偏高。

維護市容和環境品質方面，以新北市八成五及台南市八成四的滿意度最高；台北市的七成二滿意度最低，二成三不滿意度最高。

長照資源和服務提供方面，以台南市的六成一滿意度最高，台北市和新北市好評皆低於五成；此外，除了台中市和台南市，其他四都約四成居民不清楚或無法評價市府長照表現。

對於防疫表現，以台中市、台南市及新北市的滿意度較高，好評達九成；台北市七成四及桃園市七成一滿意度相對較低，不滿意度則超過二成。

本次民調於2月9日至3月2日電訪6516位居住六都且年滿20歲以上民眾，有效樣本介於1082至1093人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負三個百分點，全體總樣本抽樣誤差為正負1.2個百分點。調查以六都住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依六都20歲以上人口之性別及年齡結構進行加權。