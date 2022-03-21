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民調吊車尾 柯：對政治人物評價 台北市民高標檢視

台灣新聞組／台北21日電
六都施政滿意度最新民調，台北市長柯文哲敬陪末座。（本報資料照片）
六都施政滿意度最新民調，台北市長柯文哲敬陪末座。（本報資料照片）

聯合報系六都民調顯示，台北市多項指標吊車尾，市長柯文哲說，台北市民水準高，對政府要求更高，但去年經濟學人所做宜居城市，台北市排名全球第33，為台灣唯一入選城市；高素質市民才有高品質政府，「對政治人物高標準才是偉大市民象徵」。柯也說，北市重大工程成果未來兩、三年才會完全展現，屆時市民對他的評價將有更精準指標。

新北市長侯友宜滿意度破九成，但市民幸福感和光榮感卻位居後段班。侯友宜說，新北正處「翻轉」階段，當多數軌道建設在2029年完工、塭仔圳重畫後，新北城市發展將大幅躍進，期盼2030年能與台北市並駕齊驅，翻轉城市風貌，讓市民富有幸福感、光榮感。

桃園防疫滿意度墊底，市長鄭文燦表示，桃園是國門之都，位處邊境防疫第一線，壓力比其他縣市大，就消防救護車後送防疫旅館或集中檢疫所勤務來說，疫情爆發至今總共載運3500趟，防疫旅館方面也有六成是外縣市旅客；桃園許多建設是在不易察覺處，但市民一定會感覺城市慢慢變好。

台中市長盧秀燕指出，市長以市民最大利益為考量，台中市過去要「超高趕北」，如今已平起平坐，市民的幸福感、光榮感都名列前茅。她說，台中市治安評比名列前茅，刑案發生率六都最低，但市民信心度不夠，市府還要再檢討；像興中街大火不到18小時就抓到嫌犯，但沒有把績效與市民信心建立起來，還要再努力。

台南市長黃偉哲說，如果是自我評分，他給市府團隊打80分，給自己打70分，會持續努力精進，市民的高幸福感，正是歷任市長累積下來的成績。至於市民對交通改善的滿意度低，因台南基於維持居住正義不易拆屋，且地下很多古蹟遺構，道路改善、都市更新常因此遲滯，他上任以來致力改善，滿意度已逐年上升。

高雄市長陳其邁說，首長不能只做討喜的事，以防疫來說，社區安全要擺第一，高雄有港口、機場，防疫挑戰大，匡列、疫調採高標準，結果顯示這是對的決策。對於經濟發展，陳其邁說「執政無法取巧，高雄不可能一夕發大財」，產業轉型、交通建設是基本功，一段時間後就能看到成果，只要實實在在帶領轉型，市民光榮感、幸福感一定會提升。

防疫 侯友宜 旅館

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