拚連任？選總統？學者：侯友宜有韓國瑜的兩難

高市前市長韓國瑜任內參選總統落敗下場，政治人物無不警惕。（本報資料照片）

對於聯合報民調 ，政大傳播學院兼任教授鄭自隆說，新北市長侯友宜 刻意與藍綠保持距離，民調高不意外，侯的氣勢已可挑戰總統大位，但拚連任和選總統的現實問題，高市前市長韓國瑜下場將是侯的兩難。台藝大廣電系教授賴祥蔚說，新北與桃園成績突出，有助市長侯友宜、鄭文燦「更上層樓」，但侯的個人滿意度遠高於市政成績，「強將弱兵」考驗領導力。

針對台北市長柯文哲民調吊車尾，文化大學廣告系主任鈕則勳指出，民進黨 綿密的「打柯策略」已見成效，台北市民幸福感及光榮感墊底，各項市政民調也偏低，等於基本盤萎縮，重挫柯參選2024聲勢；至於侯友宜民調居冠，即使市民的幸福感及光榮感不高，但侯的形象特質仍能讓市民埋單，「人設佳、政績強」的侯友宜已是藍軍最強母雞。

賴祥蔚也說，台南的長照服務滿意度六成一最高，台中市民幸福感超過九成，但首長滿意度不如市政成績，台南市長黃偉哲先前被線民案衝擊，台中市長盧秀燕則可能因個人特色不夠鮮明。

鈕則勳指出，高雄市長陳其邁在民進黨首長民調暫時落後，或許因為上任時間最短，難以和市政熟稔的鄭文燦較勁，但黃偉哲倒吃甘蔗，民調透露陳其邁的嚴重警訊，雖未必會影響連任，卻恐衝擊在民進黨中生代接班梯隊排序。

對於聯合報系六都民調，民進黨人士表示，民調反映出民進黨布局年底六都選戰的情況，由於新北市長侯友宜聲勢相當高，綠營目前仍未有明確人選敢攖其鋒；台北市長柯文哲民調不佳，因此民進黨不只一位具實力者，包括交通部前部長林佳龍與衛福部長陳時中都有意爭取參選，民進黨也確實有機會在台北市勝選。

國民黨秘書長黃健庭表示，新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕的成績有目共睹，連任之路穩健向前。至於其他四都，黃健庭說，無論現任者的表現如何，國民黨都沒有輕鬆應戰的空間，國民黨將協調出最強、最適合的人選，全力打贏選戰。

民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，依台北市研考會調查，柯的施政滿意度大約都落在58%到60%，民調確實接近真實數字，但對於柯滿意度遠低其他縣市首長，「看看就好，滿意度破九成，怎麼可能？」