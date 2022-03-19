冷眼集／打人喊救人 最常罵官就是蘇貞昌

三年來，最常公開飆罵官員、踐踏文官尊嚴的，就是蘇貞昌。(記者翁唯真／攝影)

行政院長蘇貞昌針對國民黨立委蔣萬安的「反質詢」戰火，從「反攻大陸」、「小混混」到「把官員當狗罵」，姑且不論網友翻出歷年把官員當狗罵的始祖就是民進黨，過去三年，最常公開飆罵官員、踐踏文官尊嚴的，就是蘇貞昌。如今戰火持續展開，打人喊救人，恐怕就是為了轉移焦點，轉移303大停電至今波及上百萬人的怒火。

303大停電造成549萬戶停電，至今幾乎每天都有區域型停電。經濟部稱去年有8999件停電，力證10年來事故停電少了57%，但翻開台電年報，停電的「件數」減少，「戶數」卻居高不下，近期每次停電動輒上千戶，已經釀成民怨。

蘇貞昌為反質詢一事一天一金句，從高呼「大是大非」到酸蔣萬安「猴子被看到紅屁股」，18日道德勸說「把官員當狗罵的時代應該讓它過去」，似乎忘了過去三年就是他自己最常「把官員當狗罵」，從高榮院長、新竹縣教育處長到防檢局、關務署、交通部官員，都曾被他當眾怒斥，更無從解釋。

面對不合理的質詢不能沉默以對，但蘇貞昌動輒回應「袂見笑(不要臉)」、「吵死了」、「你閉嘴」甚至大力拍桌，出口低俗、答非所問，又是哪門子有格調的答詢示範？

國會議員在立法院質詢是代表民意。303停電影 響家戶、公司、醫療、交通，民眾深怕再來一次，蔣萬安的問題，也是民眾卑微的請求，卻被政院官腔官調大肆修理回擊，連立委都變得「這麼弱小」，民眾究竟要如何才能得到答案？

蘇貞昌給王美花六個月提出檢討報告可說是以拖待變，但蘇貞昌再怎麼謾罵與轉移焦點，也掩蓋不了蔡政府不願正視再生能源建置如火如荼，台灣輸配電系統卻跟不上的事實，更掩蓋不了能源轉型政策的一廂情願。當發電樣態日益複雜，台灣投資綠能 發電卻忽略更新輸配電的能力，還要承諾穩定供電與電價不漲時，一個電廠故障就引起全台三分之一停電的窘境，恐怕依舊難以避免。