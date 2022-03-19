我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏軍反擊轟炸俄軍團指揮所 傳指揮官及多名將軍陣亡

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

冷眼集／打人喊救人 最常罵官就是蘇貞昌

記者 侯俐安
三年來，最常公開飆罵官員、踐踏文官尊嚴的，就是蘇貞昌。(記者翁唯真／攝影)
三年來，最常公開飆罵官員、踐踏文官尊嚴的，就是蘇貞昌。(記者翁唯真／攝影)

行政院長蘇貞昌針對國民黨立委蔣萬安的「反質詢」戰火，從「反攻大陸」、「小混混」到「把官員當狗罵」，姑且不論網友翻出歷年把官員當狗罵的始祖就是民進黨，過去三年，最常公開飆罵官員、踐踏文官尊嚴的，就是蘇貞昌。如今戰火持續展開，打人喊救人，恐怕就是為了轉移焦點，轉移303大停電至今波及上百萬人的怒火。

303大停電造成549萬戶停電，至今幾乎每天都有區域型停電。經濟部稱去年有8999件停電，力證10年來事故停電少了57%，但翻開台電年報，停電的「件數」減少，「戶數」卻居高不下，近期每次停電動輒上千戶，已經釀成民怨。

蘇貞昌為反質詢一事一天一金句，從高呼「大是大非」到酸蔣萬安「猴子被看到紅屁股」，18日道德勸說「把官員當狗罵的時代應該讓它過去」，似乎忘了過去三年就是他自己最常「把官員當狗罵」，從高榮院長、新竹縣教育處長到防檢局、關務署、交通部官員，都曾被他當眾怒斥，更無從解釋。

面對不合理的質詢不能沉默以對，但蘇貞昌動輒回應「袂見笑(不要臉)」、「吵死了」、「你閉嘴」甚至大力拍桌，出口低俗、答非所問，又是哪門子有格調的答詢示範？

國會議員在立法院質詢是代表民意。303停電影響家戶、公司、醫療、交通，民眾深怕再來一次，蔣萬安的問題，也是民眾卑微的請求，卻被政院官腔官調大肆修理回擊，連立委都變得「這麼弱小」，民眾究竟要如何才能得到答案？

蘇貞昌給王美花六個月提出檢討報告可說是以拖待變，但蘇貞昌再怎麼謾罵與轉移焦點，也掩蓋不了蔡政府不願正視再生能源建置如火如荼，台灣輸配電系統卻跟不上的事實，更掩蓋不了能源轉型政策的一廂情願。當發電樣態日益複雜，台灣投資綠能發電卻忽略更新輸配電的能力，還要承諾穩定供電與電價不漲時，一個電廠故障就引起全台三分之一停電的窘境，恐怕依舊難以避免。

綠能 投資 電影

上一則

黑白集／閣揆無下限演出 拖台民主沉淪

下一則

美中元首通話前…山東艦穿越台海 台美軍艦跟監

延伸閱讀

蘇貞昌引中國劇「走向共和」台詞 國台辦：人格分裂？

蘇貞昌引中國劇「走向共和」台詞 國台辦：人格分裂？
蘇貞昌扯「猴屁股」 蔣萬安回嗆：民主最壞示範

蘇貞昌扯「猴屁股」 蔣萬安回嗆：民主最壞示範
蘇貞昌稱法律沒禁「反質詢」 洪秀柱：這需要規定？

蘇貞昌稱法律沒禁「反質詢」 洪秀柱：這需要規定？
蘇貞昌愛看陸劇？國台辦發言人：我可以再推薦幾部

蘇貞昌愛看陸劇？國台辦發言人：我可以再推薦幾部

熱門新聞

美國總統拜登簽署法案，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖。圖為台灣政務委員唐鳳去年出席在美國召開的線上「民主峰會」，簡報地圖上台灣與大陸不同顏色。(截自YouTube)

拜登簽署法案 禁止地圖「不正確標示台灣」

2022-03-13 03:29
烏克蘭副總理兼兼數位轉型部長費多羅夫10日在社群媒體推特公開呼籲華碩加入抵制俄羅斯的行列，並公布寄給董座施崇棠的公開信。(路透)

華碩遭烏克蘭點名「制俄」：烏國人命取決於您的選擇

2022-03-12 04:15
苗栗縣南庄鄉神仙谷驚傳溺水意外，有2名男子落水，被救起時已無生命徵象。(圖：民眾提供)

炎亞綸主演影集出意外 助理滑倒 攝影師救人墜谷雙亡

2022-03-11 20:12
一名網友發現教科書上面寫著「蜜蜂」，插圖卻畫得像「蚊子」。(擷自臉書「爆料公社」)

這隻「蜜蜂」怪怪的？教科書插圖恐讓生物老師昏倒

2022-03-14 12:47
台灣入境檢疫期將朝7天、5天、3天規畫，未來一個多月若疫情穩定，可望減至7天。圖為桃園國際機場。(中央社)

台灣入境檢疫期 陳時中：最快一個月後檢疫縮至7天

2022-03-14 13:05
義大利電視益智節目出現台灣考題。(取自台灣駐義大利代表處臉書)

台灣人聽到「給愛麗絲」會做什麼？義大利益智節目難倒眾人

2022-03-13 15:12

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死
最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升