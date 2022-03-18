新聞評論／公視大戲再捧陳菊 證實「大菊為重」不假

監察院長陳菊。(本報資料照片)

公廣集團董事長陳郁秀近日受訪，稱公視以監察院長陳菊的故事為藍本，拍攝的歷史大劇《自由的滋味》已經殺青。這是短短三年內，公視第二度以陳菊的人物故事為主題拍攝戲劇。這種作法，正好印證外界近期對民進黨 「大菊為重」的批評，確實不假。

陳菊是美麗島事件政治受難者，自有其可敬可佩的過往。然而，她進入政壇後爭議不斷，幾乎在每個位子上都引發過大大小小的質疑。但民進黨對陳菊厚愛有加，對其爭議不忍苛責，甚至迴護備至；為此，她在總統府私菸案全身而退後，外界有了「大菊為重」的評語。

此說流傳三年多，日前又因民眾黨市議員參選人黃瀞瑩、楊寶楨提出這一評語，質疑監察院在北農的疫情 調查報告對台北市府不公。對此，綠營群起攻之，質疑黃、楊兩人歧視陳菊的身材；說陳菊「為台灣民主自由奮鬥、面對唯一死刑，從容答辯」，而批評者為年輕後輩，「不應用諷刺方式賺取政治聲量」。至於質疑的內容，民進黨則始終不正面回應。

綠營用「身材」來轉移「監察不公」的焦點，主要是難以具體回應這些質疑，因而另尋藉口來轉移風向。如此一來，陳菊的領導風格及監院的偏頗議題，即被略過不談。在綠營集體帶領風向下，「政治受難者」陳菊凡事都難以歸責，她所領導的高雄市政府、總統府和監察院也全免責，這合乎民主政治的責任倫理嗎？

公視為陳菊拍戲，更將「大菊為重」精神發揮得淋漓盡致。2020年大選投票 日前一個月，公視台語台播映的《自由的向望》三部曲影集，其中一部《吹海風》就是描寫陳菊。如今公視將層級拉高為「歷史大劇」，為陳菊作傳，時間正巧又是選前；如果說這不是公視向民進黨、向陳菊逢迎拍馬，什麼才是逢迎拍馬？

公視若真的公正，拍攝此劇時，當然也應加入陳菊的爭議事蹟。例如，她擔任高雄市長期間的諸多弊端，成為「菊系」領袖後搶位子的不遺餘力，擔任總統府祕書長時如何從「私菸案」全身而退；乃至她當上監察院長後，監院如何淪為迫害異己、護航綠營的工具等。但以公視及其主事者的附庸性格，自無可能在戲劇中展現這些爭議面向。

再看陳菊和公視的角色關係：陳菊是監察院長，公視屬監院監督之範圍；公視理論上是獨立運作的電台，政府官員是它監督的對象。但現實上，兩者卻水乳交融，我捧你、你罩我，毫不避諱；陳郁秀甚至得意地說，這是「讓民眾了解台灣歷史的戲劇」。在民進黨掌控一切後，公廣集團還有什麼「公共」的成分？

今年二二八紀念日前夕，陳菊和蔡總統、蘇揆等人「重返」戒嚴時期調查局和警總的「安康接待室」視察。陳菊大談自己受迫害的政治犯經歷，說「自由民主不是免費的」。但曾幾何時，當昔日「受難者」變成今日「掌權者」，其主管的機關也淪為黨派之私，成為打擊異己的工具；而她挾著昔日身分，所做所為卻不容批評。更不堪的是，政府五院競相黨同伐異，立場偏頗，又何止監院如此？

陳菊是少數仍在民進黨核心的美麗島世代成員，民進黨對她的百般迴護，甚至擦脂抹粉，並不令人意外。因為民進黨塑造的「陳菊形象」，就是民進黨希望留給民眾的「民進黨形象」；若陳菊形象崩塌，民進黨形象也會受累。事實上，所謂「大菊為重」，其實是民進黨追求的「掌權為重」：為了鞏固權力，顛倒是非黑白、欺騙百姓，都在所不惜。