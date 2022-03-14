黑白集／蘇貞昌的洋洋自得 對照台灣停電變家常便飯

行政院長蘇貞昌在立法院備詢時，一再反質詢，引發爭議。（本報資料照片）

以柯文哲 的智商，竟也有答不出問題的時候，因為記者問的是：「不停電和反攻大陸哪個比較難？」柯文哲笑說，這個問題「很奇怪」。奇怪嗎？但提出這邏輯的蘇貞昌，還洋洋自得呢！

民進黨 常說台灣不是一個「正常國家」，但會有閣揆把停電和反攻大陸相提並論，證明這不是一個正常國家。會讓停電變成家常便飯，政府卻一點也不想解決，老百姓也就默默自認倒楣，更顯示這不是個正常國家。

蘇貞昌以「反攻大陸」反嗆蔣萬安質詢「停電」，搖頭晃腦，一派得意。但當天晚間七時，桃園機場 二航廈就發生了跳電事件，出境大廳、登機廊、行李場、美食街全陷入黑暗。停電停到國家門面去，「電火球」還以為憑自己的光芒，就能照亮台灣嗎？

次日，南北繼續發生停電。大清早，是新北汐止、基隆五堵無預警停電，原因是台電線路變壓器故障。到了晚上，則是近期「中獎率」最高的台南市再傳中獎，各區均發生路燈黑掉的狀況。周末夜大停路燈，算是台電對民進黨「最死忠」的台南人的深摯致敬，或是對忠貞的終極考驗？只見黃偉哲悠悠地說句「台電加點油好嗎」，也就嚥下去了。

當停電逐漸變成家常便飯後，唯一的趣味，只剩下民眾「又被突襲」的驚愕與叫罵了。反攻大陸是做不到，不停電是不想做。