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蘇貞昌嘆沒人感念 侯友宜回「好好做事」

台灣新聞組／新北14日電
行政院長蘇貞昌自嘆，新北市府大樓在他任內規畫、興建完成，卻沒人感念，還批評他。（記者葉信菉／攝影）
行政院長蘇貞昌自嘆，新北市府大樓在他任內規畫、興建完成，卻沒人感念，還批評他。（記者葉信菉／攝影）

第92屆國醫節慶祝大會昨日在新北市政府登場。近日在立院因答詢引發風波的行政院長蘇貞昌說，新北市府大樓是他在台北縣長任內規畫興建，但每次這裡開記者會都大肆批評他；感念人家過去、肯定過去成就，才是厚道且應該有的學養。新北市長侯友宜則批中央防疫不力，並說「不需要你一言我一句」、「多說無益，好好做事」。

國醫節慶祝大會中， 蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、衛福部長陳時中及新北市長侯友宜皆到場，侯未與蔡蘇同框，卻和蘇隔空交鋒。

蘇貞昌說，市府大樓在他任內規畫、興建完成，卻沒有人感念、提一句「前人種樹」的辛苦，還批評他，「記者會背景是我當初做起來，現在連裝潢都沒改的地方。」

新北市長侯友宜認為，人民現在感受就是缺電，「多說無益，好好做事」。（記者葉信菉／...
新北市長侯友宜認為，人民現在感受就是缺電，「多說無益，好好做事」。（記者葉信菉／攝影）

侯友宜不認為蘇貞昌諷刺他，但說「中華民國台灣這個國家，不需要你一言我一句」，「台灣很小，需要團結，就像中醫師公會一樣，一棒接一棒努力，服務民眾、解決民眾問題，好好做事就好，才是最重要。」

侯友宜強調，人民現在感受就是缺電，電力不穩定且常常停電，人民最期待的是不要停電，讓產業發展，也讓民生用電無虞，所以「多說無益，好好做事」。

隨後侯友宜當著衛福部長陳時中面前大讚自家衛生局長陳潤秋。侯友宜說，疫情發展至今，發現中央在過去有很多地方都沒準備好，包含缺口罩及疫苗等狀況，最後是市民犧牲、忍受經濟衝擊及低度活動下，再加上前線人員的努力才將疫情守住，陳潤秋就是一個基層的代表。他在致詞結束向陳潤秋拱手鞠躬致謝，陳時中也豎起大姆指。

國民黨立委蔣萬安日前在立法院質詢蘇貞昌，兩人脣槍舌劍。蘇貞昌稱蔣萬安質詢像街頭小混混，國民黨回擊蘇才是國會流氓。蘇昨天表示，「向來是你尊敬我一分，我回敬你三分」。但有不具名民進黨立委認為，若民進黨還在野，遇到閣揆「反質詢」，生氣是必然的；對於蘇貞昌談及立委家人，他也表示，自己一定立刻回嗆：「為何要提家人？難道我也要講你女兒蘇巧慧嗎？」

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