參選桃園市長？羅智強：會做負責任決定

羅智強13日開始「1000公里傾聽桃園」行腳。（取材自臉書）

台北市議員羅智強昨天開始「1000公里傾聽桃園」行腳，對是否參選桃園市長，羅表示這不是容易的選擇，所以1000公里路需要大家牽引，「最後會做出對自己、也對桃園，我覺得是負責任的決定」。

國民黨 台北市議員秦慧珠前天表態「支持羅智強參選桃園市長」，市議員游淑慧昨也籲黨內給羅智強一個民調 機會。游淑慧表示，現在反對羅智強參選桃園市長的「耳語」，居然是荒謬無比的「空降」，「實在好可笑」，國民黨在整體形象不佳陰影下，每縣市更應派出最強的人，而不是「誰誰誰屬意的人選」。

國民黨表示，腳踏實地傾聽民意都是一件好事，至於桃園市長選舉，則將秉持黨內的決議，協調出一位最具有民意基礎，最能代表桃園未來的候選人。

地方人士則指出，桃園有許多在地出身的民代及強將，主要看民進黨派出的人選，才能明顯呈現優劣勢，作出選擇。對於羅智強啟動桃園行腳，要觀察這幾日地方民眾的反應，才能判斷聲量跟地方支持度的相關度。

羅智強昨清晨6點出門，他說，打算分成小走與大走二階段，小走是用半個月快速走完桃園13區，也就是「總綱式傾聽」；大走不預設時間，一街一巷，「踏破鐵鞋」走遍桃園、也聽遍桃園。除了步行，也會搭乘不同交通工具時傾聽、思考、消化，為桃園交通政見而小走的第一站就是選擇「國門」，桃園國際機場 。

游淑慧認為，羅智強要不要參選桃園，決定權應交給桃園市民和支持者；能不能參選桃園，決定權則操之於黨中央及主席的態度。她說，羅智強表示，不管這趟「桃園走聽」最後是否參選，都會利用擅長的議題和網路能量，全力和桃園市議員一起用空戰，突破桃園市長鄭文燦八年綿密的綁樁組織。