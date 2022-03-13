黑白集／國會遭踐踏 沒有小混混 只有老無賴

行政院長蘇貞昌（圖）12日再嗆蔣萬安「像街頭小混混」。（記者周宗禎／攝影）

行政院長蘇貞昌面對立委蔣萬安要求承諾不停電，竟嗆蔣萬安「你祖父還承諾反攻大陸」；12日更變本加厲，再批蔣萬安質詢是「街頭小混混般的挑釁」。蔡政府缺電、缺蛋、還缺德；閣揆羞辱立委、羞辱國會、還羞辱台灣民主。

行政院要了1000多億台幣，蘇貞昌卻不敢承諾不停電，甚至等同承認，不停電就像反攻大陸般不可能。但經濟部長王美花都掛保證了，蘇貞昌卻不敢保證？怪哉！他連神明都敢騙，這次為什麼不騙了？

蘇貞昌不是不敢再騙，而是深知缺電和電網脆弱，任何承諾都可能隨時被打臉，連用謊言遮蓋的機會都沒有，當然不敢保證。但立委為民喉舌，連番逼問，蘇貞昌終於流露出本性。

蘇貞昌把不停電比喻成反攻大陸，已夠荒謬了，還把立委質詢比成街頭小混混挑釁，其實反映了這個政府的閣揆原來只有這般政治高度。但既然提到街頭，就不免提醒了大家，誰曾霸占街頭、誰被稱「暴力小英」？問題是，有些人即使沐猴而冠，高居廟堂，還是不掩鴨霸（意指霸道）嘴臉。

蔣萬安也要求立法院長游錫堃主持秩序，但游錫堃對閣揆踐踏國會與立委尊嚴，沒有任何反應。事實上民進黨 控制的國會早就自我閹割了，因此，一場立院質詢，哪裡有什麼街頭小混混，只有政治老無賴。