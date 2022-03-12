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蔣萬安要求承諾不停電 蘇嗆「你祖父承諾反攻大陸」

台灣新聞組／台北12日電
三○三大停電，國民黨立委蔣萬安（圖）11日說，經濟部長王美花都敢承諾一年內不再出錯，行政院長蘇貞昌願不願承諾未來不會大停電？蘇貞昌爆氣回嗆，「你祖父承諾反攻大陸，到現在還沒反攻」。（記者林澔一／攝影）
三○三大停電，國民黨立委蔣萬安（圖）11日說，經濟部長王美花都敢承諾一年內不再出錯，行政院長蘇貞昌願不願承諾未來不會大停電？蘇貞昌爆氣回嗆，「你祖父承諾反攻大陸，到現在還沒反攻」。（記者林澔一／攝影）

三○三大停電，國民黨立委蔣萬安昨要求行政院長蘇貞昌承諾，未來不會發生大停電；蘇貞昌爆氣回嗆，「國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻，是最不負責任的政府」，如果一定要講這種，「不會輸你」。對於蘇偏離主題，蔣萬安一度要求立法院長游錫堃出面主持秩序，還被蘇反酸「要求救了，是不是？」

昨天立法院施政總質詢，蔣萬安表示，行政院提出1000多億(台幣，下同)方案要來改善電網，經濟部長王美花都敢承諾一年內不再出錯，蘇貞昌願不願意承諾，未來不會發生大停電？蘇貞昌僅重申，針對問題解決問題，他不是講口號的人，不是用拍胸脯的。

蔣萬安表示，行政院又要了1000多億，換不回院長的一句承諾，人民要看到「政府的guts、願不願意承諾」，還用台語連說兩次「你毋敢啦」（你不敢啦）。

蘇貞昌開始提高音量說，這種政府過去看多了，國民黨從蔣萬安祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻，是最不負責任的政府，「你承諾什麼，你承諾反攻大陸」；為了國民黨的承諾，台灣人民付出多少代價，「從你祖父的承諾、你老祖父的承諾，我還去當兩年兵，還說要第一個踏上中國大陸解救同胞，那種承諾有什麼用？」

蔣萬安也不甘示弱反嗆「別牽拖」，他說，國會議員在國會談電、能源的問題，結果蘇貞昌卻在講這些；蘇不敢承諾，也不願意承諾未來不發生大停電，且老羞成怒。

蔣也要求游錫堃主持秩序，但游沒任何動作。蘇當場酸說，「又要什麼求救了，是不是？」他現在正努力往政策方向在走，也很努力在扛過去留下來的種種攤子，但蔣萬安只會狂問敢不敢，「你這是為了選舉在叫什麼」。

事實上，這已經不是蘇貞昌首次在國會殿堂大動肝火，蘇貞昌也曾痛罵鄭麗文「袂見笑」（不要臉）、罵鄭正鈐「吵死了」，罵傅崐萁「可恥、閉嘴」，還三次反質詢羅明才「怎麼不譴責俄羅斯？」四人的共同點都是在野黨立委，在蘇貞昌眼中，似乎只看到在野黨，忘了立委有監督官員的職權。

三○三大停電，國民黨立委蔣萬安11日說，經濟部長王美花（圖左）都敢承諾一年內不再...
三○三大停電，國民黨立委蔣萬安11日說，經濟部長王美花（圖左）都敢承諾一年內不再出錯，行政院長蘇貞昌（圖右）願不願承諾未來不會大停電？蘇貞昌爆氣回嗆，「你祖父承諾反攻大陸，到現在還沒反攻」。（記者林澔一／攝影）

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