蘇貞昌引孫中山情詩 藍反酸「沒這首」

行政院長蘇貞昌昨天在立法院備詢時，稱引用國父孫中山情詩，更以此酸他拐跑大金主女兒（影射宋慶齡）。不過國民黨 反駁，指「國父全集」內並無收錄該詩，且文筆體裁與國父孫中山先生過往所寫詩作大相徑庭，訛傳機會高，並建議蘇貞昌在國會殿堂應該多關心高雄、台南缺電議題。

蘇貞昌在質詢台念出情詩片段：「女人是平凡的，月朗星稀，是多少女人用晨炊點燃多少家庭、新的一天，把零零碎碎縫補成美麗；人類生了女人，女人卻生了全人類。這個世界如果沒有女人，將少了50%的真、70%的善、100%的美。」

蘇貞昌當時並未公布作者，僅說作者很有魅力，同樣做政治工作，曾經公開的講愛女人勝過讀書，募款募到把大金主的女兒拐跑了，「這個人大家都認識，就在上面」。結果立委以為是坐在主席台上的立法院副院長蔡其昌，蔡質詢結束後才說不是自己，並指著掛在背後的國父孫中山遺像，表示「這位比較厲害」。

國民黨黨史館主任林家興表示，經查證資料，「國父全集」內並無收錄該詩，搜尋該詩出處多為中國大陸近年文章轉傳引用，以及出現在中國大陸電視劇情中稱是孫中山所做。

林家興說，「建議蘇院長在國會殿堂，應花更多時間關心高雄、台南缺電等民眾高度關心的議題」。