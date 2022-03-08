王美花留任 藍批蘇貞昌護航：蔡政府政務官真好當

針對303大停電，行政院長蘇貞昌（右）慰留並責成經濟部長王美花（左）6個月內督導台電提出強化電網韌性建設的完整計畫。（本報資料照片）

行政院昨晚公布303大停電處置結果，拍板，台電董事長、總經理換人，自請處分的經濟部長王美花獲慰留。國民黨 諷王美花是「斷電部長」，痛批行政院長蘇貞昌極力護航，竟形容王美花「盡心盡力、非常辛苦，且著有成績」，狠酸蔡政府政務官真好當，有關係就沒關係。

行政院長蘇貞昌准予台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利請辭，董事長職務指派經濟部政次曾文生代理，總經理由副總經理王耀庭接任，但慰留並責成王美花六個月內督導台電提出強化電網韌性建設的完整計畫。經濟部內部透露，曾的兼任沒有設定期限，是「來解決問題」。

行政院發言人羅秉成指出，經濟部所提報告顯示，此事件發生是第一線操作人員的技術操作錯誤及監督不周所致，相關人員應予究責，權責單位應從速、從重依法懲處，而涉刑責的人員由檢調續予調查。

羅秉成轉述，蘇貞昌聽取經濟部報告後指出，此次事件凸顯即使電力備轉容量足夠，卻存在電網韌性不足問題，應從各方面檢討防錯機制的有效性，以及建立整體的風險管理系統，以強化電網的韌性。

關於人事去留，羅秉成表示，王美花昨天再次向蘇貞昌表達願負政治責任之意，但蘇貞昌認為現階段更重要的任務是盡速盤整及加強全國電網韌性的改革工作，特別責成王美花務必於六個月內，督導台電提出強化電網韌性建設的完整計畫，包括推動分散式電網建設，使電網架構朝全國融通及區域韌性雙軌並進等精進作為，不再重蹈覆轍。

國民黨文傳會副主委林家興表示，蘇貞昌從4日就避談王美花「自請處分」一案，果不其然，檢討報告出爐，台電基層再度背黑鍋，讓人不禁感嘆，蔡政府的政務官真好當，「有關係就沒關係」，即便斷電造成民間損失超過台幣百億，大部長都不需負政治責任。

至於台電針對303大停電祭出電費折扣補償，前總統馬英九 昨天批評，電費打九折能彌補停電造成的損失嗎？馬英九表示，台灣的缺電是政策錯誤問題，如果錯誤的能源政策不變，官員下台再多，也救不了台灣的缺電。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜昨天不約而同批政府的能源政策。柯說蔡政府能源政策擺爛，「這一關先騙過去，下一關再騙。」等蔡英文 下台將留下一大堆爛攤子，誰來當2024總統都會很慘；侯則批300多天內全台停三次電，不能只有一句「人為疏失」，若無法保證永不缺電就該檢討能源政策。