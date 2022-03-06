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國民黨中常委選舉 主席人馬潰敗 換票聯盟大獲全勝

台灣新聞組／台北6日電
國民黨中常委改選，立委傅崐萁獲得最高票。（本報資料照片）
國民黨中常委改選，立委傅崐萁獲得最高票。（本報資料照片）

國民黨中常委昨改選，立委傅崐萁獲得最高票，黨主席朱立倫小舅子高思博落選；有換票傳聞者幾乎大獲全勝，黨主席人馬多遭挫敗，新常會結構未大幅改變，黨內人士表示，前年全代會推動的改革成效有限。朱立倫昨說，賄選一定開除黨籍，所謂朱立倫名單就是29位能獲黨代表支持認同的名單。

國民黨中常委改選前即頻傳換票、送禮等歪風，甚至傳出「朱立倫推薦名單」，選舉結果五人中僅謝衣鳳當選。金門黨代表陳子芸昨質疑選票遭做記號，被監票有沒有配合黨部規畫名單；金門縣黨部主委吳興邦說，黨部有「參考名單」，但決定權在黨代表，否認有「做記號」一事，最後投票結果跟原本規畫名單差距太大，因為每位黨代表的自主性都很大。

國民黨此次常委選舉應選29席，共40人參選；新任中常委9日上任，並召開首次中常會。當選29位中常委，19人為連任，四人為前中常委回鍋當選，六人為首度當選，包括傅崐萁、立委吳怡玎、洪孟楷、藥商王伯綸、身心障礙代表吳尚鷹、原民代表林琮瀚。首度當選即最高票的傅崐萁獲1234張票，引發議論。

這次共有費鴻泰、林奕華、謝衣鳯、林文瑞、鄭正鈐、傅崐萁、吳怡玎、洪孟楷、張育美與李貴敏十位立委參選，是歷年之最，最後費鴻泰、林奕華與李貴敏落選，其中林奕華是因農民、身心、原民保障條款遭擠落。

對於此次賄選傳聞，前主席馬英九、吳敦義、吳伯雄與立委蔣萬安昨均呼籲，黨中央應嚴查重罰，甚至要取消資格。黨副主席連勝文說，他已在內部會議主張查獲賄選就黨紀處分。

國民黨 馬英九 連勝文

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