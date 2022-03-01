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促轉會提級 在野：違背正義 蔣萬安促公開政治檔案

記者劉宛琳、吳亮賢／台北1日電
促轉會5月退場後臨時編組轉常設，被批不符轉型理念。(本報資料照片)
促轉會5月退場後臨時編組轉常設，被批不符轉型理念。(本報資料照片)

面對中正紀念堂存廢問題，蔡英文總統昨表示，一個民主國家不該再以威權的形式，來紀念卸任的總統。國民黨表示，二二八應該撫平傷痕、促進和解，而非增加朝野及人民對立，蔡總統不應將焦點置於形式，受迫政治壓力操作仇恨及對立，坐實民進黨的轉型正義只為政治利益考量而已。

對於行政院預計讓「促進轉型正義委員會」於5月退場，改在行政院下設「推動轉型正義會報」及「人權與轉型正義處」，民眾黨質疑，這種做法令人費解；推動轉型正義的國家，儘管方式有別，但大多都給予官方設立的臨時工作編組（類似促轉會），充分的社會溝通和授權，在短期內完成檔案查找、資訊公開、分項交辦。

民眾黨表示，促轉會位階和授權不足，如林義雄血案、陳文成事件等重大事項停滯不前，仍有關鍵資料未公開，令人質疑「推動轉型正義會報」是否將如行政院各種會報一樣，逐漸流於形式；至於「人權與轉型正義處」，卻有將臨時工作編組轉化為常設部門的可能，完全違背轉型正義的理念。

國民黨立委蔣萬安說，在二二八和平紀念日這天，大家面對過去、放眼未來，除要為轉型正義更盡心力，更要珍惜台灣民主成果，接下來還有許多工作必須加速進行，包含「公開政治檔案」、「補償受害者」等。

二二八 國民黨 蔡英文

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