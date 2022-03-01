5月退場後…蔡英文：促轉會提高層級 由政院扛責

31--蔡英文總統2月28日出席在基隆市民廣場舉行的二二八中樞紀念儀式表示，5月促轉會將提出總結報告，完成階段性工作，下一步會提高層級。(記者余承翰／攝影)

蔡英文 總統昨到基隆出席二二八事件 75周年中樞紀念儀式表示，台灣轉型正義工程將邁向下一個新里程，預計今年5月促轉會提出運作滿4年報告，銜接促轉會工作項目已成立，將提高層級，由行政院扛起執行責任。

本報系聯合報報導，面對中正紀念堂存廢問題，蔡英文總統昨表示，一個民主國家不該再以威權的形式，來紀念卸任的總統。國民黨 表示，二二八應該撫平傷痕、促進和解，而非增加朝野及人民對立，蔡總統不應將焦點置於形式，受迫政治壓力操作仇恨及對立，坐實民進黨的轉型正義只為政治利益考量而已。

受難者家屬代表高兆弘表示，一個真正受人尊敬的人，是自然而然存在人們的心裡，不需要銅像或大紀念堂來崇拜。蔡英文致詞時回應，民主國家不該再以威權的形式，來紀念卸任的總統，每位總統的歷史定位都該由人民決定，政府有責任讓人民充分了解真相後，客觀評價，「這是我們的原則」。

昨紀念儀式由主持人述說二二八事件過程，再請蔡英文向死難者獻花、行三鞠躬禮，並頒發回復名譽證書給受難者遺族。蘇貞昌、立法院長游錫堃、基隆市長林右昌等都到場。

中國時報報導，蔡英文致詞表示，基隆港邊是當年軍隊登入地，估計有2000多人罹難，受難者包括地方仕紳、學生，以及在碼頭、礦坑工作勞工等，許多人年紀輕輕斷送生命，能理解早在30多年前，基隆人努力爭取真相，除每年追思活動，年輕人以行動重現當年場景、市府陸續移除公共空間威權象徵，這些經驗再次說明轉型正義工程需政府、民間一棒接一棒，攜手努力。

蔡英文說，二二八事件滿75年，台灣轉型正義工程要邁向下一個新里程，相關修法工作已提出，銜接促轉會工程工作項目已成立，行政院長蘇貞昌也在日前宣部將在行政院成立「推動轉型正義會報」，並親自擔任召集人，再搭配新設「人權與轉型正義處」帶領各部會把轉型正義理念思維落實在行政作為中。