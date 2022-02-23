綠營最強活棋？陳建仁入黨引揣測 黨內估：牽制賴清德

副總統賴清德。（本報資料照片）

各政黨展開年底縣市長選戰布局，前副總統陳建仁也曾被點名是綠營出戰台北市活棋，民進黨 昨證實，陳建仁已在去年底向民進黨台北市黨部送出入黨申請，據悉入黨推薦人為蔡英文總統；對於陳建仁入黨，黨內看法普遍認為和「英系」運作脫不了關係，至於陳入黨是否意味投入選戰，各有解讀。

本報系聯合報報導，民進黨發言人周江杰表示，陳建仁在過去擔任副總統期間，全力支持蔡總統推動年金改革等重大工作，防疫 工作期間也不吝從公衛專家角度提供政府相關防疫作為的建議，歡迎申請加入民進黨。

綠營人士指出，陳建仁入黨申請，市黨部將在近日審查，至於是否投入參選或其他人事布局則言之過早，因以台北市長或行政院長作為假想位置，是否入黨均非必要條件；評估陳建仁入黨的深層涵義，將扮演特定派系牽制目前副總統賴清德 ，在競逐2024總統大位上獨霸局面的關鍵角色。

另據台北中國時報報導，前民進黨立委郭正亮昨晚與宅神朱學恒連線進行網路直播，郭正亮推測，這個消息可能是英系放出來的，且以陳建仁的級別，不是選總統就是擔任院長，陳建仁入黨對英系來說有戰略意義，顯示陳建仁成為「黨內可討論的選項」。

朱學恒則說，說是活棋，但不一定要放在棋盤上。郭正亮分析，活棋就表示隨時有可能動用，讓已經在位或認為自己很穩的也不要太得意，且政治本來就是這樣，不一定玩真的，「我有備用在手，你兜著點」。

此外，民進黨選對會台南市徵詢小組南下徵詢，與會者昨達共識，除肯定台南市長黃偉哲這幾年來的努力，且台南市長的徵召時程，應與高雄市、嘉義縣同步提名。