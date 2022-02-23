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「女孩都想嫁給我」綠前議員童仲彥入獄前三婚

台灣新聞組╱台北23日電
童仲彥入獄前梅開三度。(本報資料照片)
童仲彥入獄前梅開三度。(本報資料照片)

曾涉家暴又外遇的前民進黨台北市議員童仲彥，因以人頭助理詐領公款及不實申報勞保案，被判3年10個月將入獄。不過入獄前的童仲彥仍打算梅開三度，將與模特兒女友Ally結婚，更自豪稱「女孩子跟我交往都會想嫁給我」。

鏡週刊引述三立新聞網報導，童仲彥昨與小15歲、交往3年的Ally簽訂結婚書約，雖然入獄在即，不過不影響小倆口完婚的決定，之後還會再找時間前往戶政事務所登記。童仲彥安慰老婆Ally說，入獄後會爭取假釋盡快出來陪她，更自豪表示「女孩子跟我交往都會想嫁給我」。

童仲彥這幾年風波不斷，過去曾與陳曉卿、李秀環有過兩段婚姻，但皆爆出他有家暴黑歷史，更於2017年被揭尚未離婚期間就和「邱主任」邱惠美爆出婚外情，當時童仲彥雖馬上開記者會道歉，卻說出「看到邱主任不喜歡她的話，那就不是男人」的駭人驚句。

中國時報報導，邱惠美曾是童仲彥辦公室主任，現則改名邱子玹，當年婚外情曝光時，男方還當著媒體公開告白，不過她出面澄清和童仲彥並不是男女朋友關係，由於為此承受很大壓力，讓她一度萌生輕生念頭，最終選擇離開童仲彥團隊，到與好友合開的咖啡店工作。

邱惠美暴紅後，被起底有過一段婚姻，2013年10月離婚，沒想到事隔半個多月，前夫在生日聚會隔天被發現倒臥在浴缸裡，雖然送醫急救仍宣告不治，年僅40多歲，離奇死亡引發嘩然，此外，她2017年前往宮廟進行超渡儀式時，更被指出身邊跟著64個亡魂，包括前夫、女娃和姑媽等，還被一隻6000年道行的狐狸精纏住。

報導稱，邱惠美，現改名邱子玹，並與「直播天王」王三郎互訂終生，談到童仲彥，邱主任坦言就是「很短，很遙遠」的一任。對於童仲彥改行當AV男優，邱主任大笑說自己有看到，「覺得這就是他啊，他很會製造話題」。

童仲彥曾婚內出軌邱惠美，讓她暴紅。(取材自臉書)
童仲彥曾婚內出軌邱惠美，讓她暴紅。(取材自臉書)

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