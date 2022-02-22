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朱立倫指國民黨「內鬥黨」張亞中：我們有要推翻他嗎

記者鄭媁／台北22日電
張亞中（圖），開臨時中央委員會不是選舉，只是對未來提出不同看法；且權力還是在黨主席朱立倫手上，「我們有要發動推翻他嗎？沒人講這個話！」(記者蘇健忠／攝影)
張亞中（圖），開臨時中央委員會不是選舉，只是對未來提出不同看法；且權力還是在黨主席朱立倫手上，「我們有要發動推翻他嗎？沒人講這個話！」(記者蘇健忠／攝影)

國民黨主席朱立倫抨擊國民黨是「內鬥黨」，更直言「現在想2024的都是黨內敗類」，被解讀是暗指中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中。張亞中今受訪時表示，黨員表達不同看法是可貴的事，怎麼會是內鬥？權力還是在朱立倫手上，沒有要鬥他的權力，「我們有要推翻或罷免他嗎？」

張亞中表示，有人批評他的主張激進，但他主張的孫中山思想、兩岸和平、中華文化，有何激進？國民黨主席選舉有人更說他是紅統，選完後他在很多場合都希望黨中央公開解釋，因為這牽涉黨的路線問題，為何國民黨理念路線無法弄清楚，怎會扣帽子？

張亞中表示，近百位中央委員昨天連署，希望召開臨時中央委員會，因黨中央知悉後打幾通電話，陸續有人撤案，他判斷臨時會可能也開不起來。國民黨面對這麼多困難，忠誠黨員願意表示意見，不是可貴的事嗎？聆聽都來不及了，怎麼會說是黨的內鬥？

張亞中說，開臨時中央委員會又不是選舉，只是對未來提出不同看法；且權力還是在朱立倫手上，沒有人要鬥他的權力，「我們有要發動推翻他嗎？沒人講這個話！」大家只是想講出心中的話，目的是為了讓國民黨更好。

張亞中也說，他們身上一點權力都沒有，怎麼鬥？沒有選舉，又要鬥什麼？國民黨是全民的政黨，不是一些人的政黨，掌權是代表要負更多責任、傾聽更多聲音，特別是黨員的呼喚，如果朱真的有這樣的想法，就太不應該了。

至於朱說「講2024的人都是敗類」，張亞中表示，台灣是自由社會，國民黨也是自由開放的政黨，講2022、2024，甚至是2028有什麼關係？就像趙少康說要選2024總統，「那他是敗類嗎？」政治人物有其政治懷抱，有什麼不好？

張亞中也舉例，中央委員一年繳10萬元台幣責任金、一年可能只開一次會，有很多話沒辦法跟黨中央建議，怎麼卻變成敗類？「這種話我很難接受」。

國民黨 趙少康 罷免

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