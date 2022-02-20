冷眼集／泛綠監察院 陽光照得進嗎？

監察院從院會、談話會到各個委員會，皆是不公開形式。（本報資料照片）

監察院長陳菊領導的第六屆監察委員，是監院首度「改朝換代」，由於民主化以來，未曾有過幾乎所有監委政治光譜趨於一致，在野黨高度質疑，「泛綠監察院」能否公正辦案？

據指出，陳菊自我期許，只要監察院還存在一天，就要獲民眾信任，第一步就是「開放監院」，以擺脫監院過去深宮大院的形象。但從監委嚴重缺席事件看來，監院透明化程度仍遠遠不足。

與監察院同樣憲政層級的立法院，不僅早就導入公開透明，院會、委員會更是場場直播；行政院在院會後有轉述記者會同樣行之有年，監院現況卻是從院會、談話會到各個委員會，皆是不公開形式，外界完全不得而知。

陽光至今照不進監察院，若非這回缺席情況太誇張惹怒陳菊，甚至連監委有沒有去開會，都沒人知道，開放監院宛如空包彈。

「綠色」監察院的另一大問題是，監委平時要開會意興闌珊，但一嗅到政治正確案件時，卻又興致高昂。從去年時逢四大公投 ，就提出不只一分核四調查報告；民進黨 立委蘇治芬先喊出「下架雲林張家」，三位監委就積極響應南下查案。

近來柯市府與綠營關係不睦，監委「北農案」、「阿公店案」、「社子島案」三箭齊發，外界質疑選擇性查案，難怪陳菊要提醒「踩煞車」。

監察院前院長王建煊上任時曾宣示，「監察院不只打蒼蠅，更要打老虎」，結果搞得烏煙瘴氣，監委不斷「網內互打」。王建煊卸任時有感而發說，他一生坐了不少位子，最後悔的就是監察院長，這是他人生最大的錯誤，因為監察院沒有做到人民的期盼，他當院長就像「入監」。

民進黨一邊高喊修憲廢監院，另一邊陳菊卻期許建立社會信任，監委恐怕先精神分裂、靈肉分離；王建煊的殷鑑不遠，監察院先做好份內事，像個中立機關，再來談高瞻遠矚。