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鬆口參選北市長？陳時中：能選一定辭 藍怒批投機

台灣新聞組／台北19日電
陳時中表示，如果能夠選的話，就一定會辭，這沒有好疑義的。(本報資料照片)
陳時中表示，如果能夠選的話，就一定會辭，這沒有好疑義的。(本報資料照片)

前副總統呂秀蓮日前喊話身兼疫情中心指揮官的衛福部長陳時中，「想選就快交出指揮權」；面對參選問題，陳時中一向四兩撥千金，但昨天他卻首度正面回應，「基本上，能選就一定會辭，所以也沒有什麼好疑義的」。

這是陳時中首次把參選可能性公開在檯面上，也被外界解讀是「最接近參選表態的回應」。不過，民進黨人士對此反應兩極，有人認為他的確是黨內最強人選，但也有人認為疫情未平，中央應找別人備戰；國民黨則批陳時中是投機分子，若參選，就是檢驗防疫漏洞的好時機。

呂秀蓮日前接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，談及陳時中頻被點名投入縣市長選舉，她說，現在變成總統要提名的人，先到中央製造知名度，再下放去地方選舉，「拿國家資源去造神，然後再來選」，這樣不公平；若陳時中想選，要趕快把疫情指揮權交出來，不要把持全國健康與生命權力，再用媒體曝光率去選舉。

陳時中在昨天的指揮中心記者會中，被問及呂秀蓮指「如果要選舉就趕快離職」，他首度對此正面回應，「相關的事情都很複雜，不過基本上，能夠選的話就一定會辭，這沒什麼好疑慮的」。

對於陳時中此說法可能在表態參選，民進黨議員吳沛憶認為，陳時中擔任過部長，有一定行政資歷，應是最強棒；民進黨議員王世堅則持反對意見，他坦言，疫情隨時可能反撲，且黨內也有其他不錯選擇，因此傾向「陳時中專心防疫，林佳龍積極備戰選舉」。

醫界曝：陳蠻有意願參選

一不願具名感染科權威醫師說，在選舉這件事來看，依他觀察，「陳時中應是蠻有意願參選的」。該名醫師提到，台灣從18年前的SARS到這兩年的新冠肺炎，已養成相當健全的防疫體制，相信指揮官即使換人，對防疫不至於有太大影響，並不認同王世堅所說、陳時中是唯一防疫人選。

據中國時報報導，國民黨立委賴士葆說，陳時中根本是投機分子，嘴巴講以疫情為重，事實上，擔任防疫指揮官給予他最佳舞台，可不受政治上的檢驗，路人甲乙都看得出來陳時中要參選台北市長，如今全世界各地疫情都開始解封，早就看到「隧道曙光」，正是請辭參選的好時機，呼籲陳時中開大門走大路，盡速請辭參選台北市長。

中廣董事長趙少康批評，陳時中覬覦北市長寶座，利用職務博聲量，又無法專心抗疫，怎麼能「吃碗裡看碗外」？

陳時中 疫情 防疫

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