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朱公布提名委員名單 卻被3首長打槍…藍委轟低級錯誤

記者翁唯真／桃園19日電
朱立倫。（本報資料照片）
朱立倫。（本報資料照片）

2022為選舉年，政壇大小事也都引發各界關注，而前天國民黨成立中央提名委員會，公布委員名單，黨主席朱立倫指定新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠等人擔任委員，但三人陸續婉拒。對此，桃園國民黨籍立法委員魯明哲昨在廣播專訪內提到，這樣針對全國最重要的大選提名小組人選，過於草率，沒Double check就宣布，是低級錯誤。

主持人王淺秋表示，自己和盧秀燕本人確認過，朱曾在某共同參加的公開場合提過此事，不過盧回答要再考慮回覆，或許朱認為已告知，不過盧可能有市政考量，但現在狀況感覺讓朱立倫威信及黨中央協調能力受打擊。

魯明哲說，這真的是很低級的錯誤，2022大選將要開始，希望主其事的中央黨部少出現這樣的錯誤，現在政黨的各項競賽其實是少犯錯的可能可以成為最後贏家，像辦公聽會連他的秘書都會再三確認出席名單，更何況這種針對全國重要的大選確認人選事宜，應選面對面專門拜訪來討論，而非在其他場合附帶說，朱立倫對這些有聲望的人，難道不值得親自拜訪討論嗎。

魯明哲進一步指出，此事的確過於草率，而且沒有Double check就宣布出來，個人覺得非常不妥，基層看了也覺得很難過；至於朱立倫先前擔任桃園縣長的處事風格，魯說，當時很多是嚴謹度都很高，或許是有政府團隊的關係。

魯最後強調，到底是發生什麼樣的問題，建議黨中央真的要一次搞清楚，這不是一個正確的態度。

提名 國民黨 侯友宜

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