藍培養新生代 青年+新人參選民調加權100%

國民黨祕書長黃健庭建議，35歲以下的新人參選加權「100%」。（本報資料照片）

國民黨 中常會昨天通過年底直轄市議員選舉候選人提名 特別辦法，新人參選民調 加權大躍進，35歲以下的新人加權「100%」，創歷來新高。針對這項辦法，首次參選的新人給予肯定，「可以看見黨非常重視年輕人」；但也有資深議員認為不甚公平，「會產生相對剝奪感」。

辦法規定，新人登記者，民調結果加權30%（指未曾參選公職及未曾登記爭取黨內或他黨公職候選人提名者）；另據青年專案，35歲以下登記者，民調結果加權70%；36歲以上至40歲以下登記者，民調結果加權50%。據悉，最高加權100%，是秘書長黃健庭的建議。

而為增加新人參選空間，辦法亦規定，各直轄市議員選區提名名額，應較現任議員提名人數至少增加一名（簡稱Ｎ+１），但因考量票源經中央選戰策略會報核定者不在此限。黃健庭解釋，每一選區都要增加一席給新人的空間，在務實考量票源問題，可經過中央選戰策略會報同意後不增加那一席。

據了解，雖然新人加權比率創新高，但仍以現任提名為優先。黃健庭說，如果經地方委員會、中央選戰策略會報協調，該選區現任議員已飽和，又有新人要爭取參選，就會進行民調初選，新人也就有加權優勢。他說，六都扣掉原住民選區共65選區，根據Ｎ+１原則，新人至少35席機會。

針對提名特別辦法，首次參選的呂家愷感到相當開心，表示這樣的選舉辦法可看見黨對未來期望，非常重視年輕人。同樣首次參選的國民黨智庫副執行長黃心華則說，贊成年輕人比上次選舉更多民調加權，但如果民調加權超過合理限度，可能會排擠有經驗的戰將及社會歷練專業人士。

資深議員卻感不太公平，新北市連三屆的現任議員劉美芳說，年輕人首次參選加權比率高達百分百，那資深議員為黨捐錢、為黨效命、動員號召打贏鄉鎮市長選舉，是否應該也要加權？否則會造成資深議員的相對剝奪感。