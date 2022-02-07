政務官被點名下鄉參選 能成奇兵？

農委會主委陳吉仲（右）與經濟部長王美花（左），被點名為年底縣市長選舉最強政務官刺客。(本報資料照片)

年底縣市長選戰，深受蔡英文 總統信任的農委會主委陳吉仲與經濟部長王美花，被點名為2022年最強政務官刺客，陳吉仲參選農業大縣雲林，王美花返鄉角逐彰化縣長。據了解，黨政高層對於這樣的布局不排斥，但雲林、彰化綠營都已有參選意志強烈的在地人選，政務官下鄉參選能否成真，還需經過協調。

陳吉仲學者出身，曾與民間團體共同反萊牛，民進黨 執政後，碰上萊豬進口、日本福島核災食品解禁議題，陳吉仲多次親上火線替蔡政府政策辯護，深受綠營黨政高層與立委青睞。

民進黨有人倡議，考量讓陳吉仲參選農業縣。陳吉仲是屏東人，屏東已有立委莊瑞雄、周春米與鍾佳濱參與初選，同為農業大縣的雲林，不妨讓陳吉仲一試。陳吉仲曾表示，從未被徵詢或討論過選舉，據了解，陳面對黨內的期許，並未斷然拒絕參與選舉。

黨政高層對陳吉仲下鄉參選也不排斥，一位黨政人士說，陳吉仲農家出身，對農業縣市的發展十分了解，每次陳吉仲到地方談複雜的農業政策，都能用農民聽得懂的語言解釋，十分受歡迎，不少農業縣立委都表達高度肯定，陳雖然看起來古意，但民進黨舉辦公投宣講時，陳的演說也具有群眾魅力。

但民進黨內，資深雲林立委蘇治芬、劉建國對百里侯布局許久，曾任縣長的蘇治芬，過去一向是反雲林張家大將；了解當地生態的黨內人士說，尋求連任的國民黨 縣長張麗善實力堅強，陳吉仲是不錯的奇兵，地方民眾對蘇、劉相對熟悉，若黨高層有意讓陳選雲林，除了知名度較為不足，綠營內部如何整合是最重要課題。

彰化縣爭取升格為彰化市，民進黨希望王美花返鄉參選。彰化目前已有黨部主委邱建富表態參選，前縣長魏明谷也尚未放棄回鍋參選，有黨內人士表示，彰化立委黃秀芳在基層的評價很高，不亞於邱、魏，對上同為女性的現任縣長王惠美，或許更適合。

據了解，王美花目前意願不大，黨內人士說，王美花若真的要投入彰化戰局，首先要面對的就是黨內其他派系的異見。彰化是正國會重要根據地，邱建富、黃秀芳隸屬正國會，一旦王參選，打亂派系布局；但蔡英文總統這次親任民進黨「選對會」召集人，如果蔡心有所屬，派系與其他有志者應不會堅持。