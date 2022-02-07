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協調為主 備戰高雄市長 國民黨勸進羅智強

記者劉宛琳／台北7日電
台北市議員羅智強。(記者胡經周／攝影)
台北市議員羅智強。(記者胡經周／攝影)

國民黨2022縣市長初選辦法有機會在本周三中常會通過。對於參選人，國民黨中央將以協調為主，協調不成再採民調（黨員及全民調）初選。此外，據了解，國民黨中央原寄望無黨籍立委高金素梅參選高雄市長，但高金並無打算，現在黨中央醞釀說服不連任的台北市議員羅智強出面挑戰。

國民黨目前執政的14個縣市，其中三個縣市長已屆滿兩任，11個縣市長將爭取連任，國民黨考量執政縣市選情較單純，傾向提名現任者；三個連任屆滿執政縣市與其他非執政縣市，都將以協調為主。

至於欲連任縣市出現挑戰者，黨中央也會先了解地方狀況和表態者想法，再行溝通或初選。

在此次提名辦法裡的初選民調，黨中央將與欲參選者協調民調方式。辦法裡規定，民調是以70%全民調加上30%黨員民調，但若參選人希望以全民調方式進行初選，就尊重參選人。也就是說，協調第一，無法協調出再以初選方式辦理，哪一種民調，則尊重參選人希望的方式。

黨內立委表示，可以理解黨中央不想內耗，想以協調取代初選，但必須有公平的初選機制，或找有意參選者溝通，不能都是黨中央說的算，否則對想參選者也不公平，「如果要學蔡英文這樣幹，那朱立倫要承擔所有後果」，如果最後因不想造成內耗反而演變成更大的紛爭，無助黨內團結。

為兌現四大公投落敗後的承諾，羅智強明天開始徒步全台共400公里，除了用行動表達感謝，也自我沉澱，一步一腳印思索在野制衡的下一步路，讓自己成為台灣更好的力量。據悉，黨中央日前有私下探詢羅的下一步，也傳達「高雄對他期待很高」的想法，不過羅目前沒有定見，走完400公里後才會有決定。

民調 國民黨 提名

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