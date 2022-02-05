我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧首金出爐 挪威一馬當先 越野滑雪奪冠

冰舞卓特蘭、花滑陳楷雯…華裔選手在北京找歸屬感

「下一站失業」交棒藍營新生代 羅智強宣布不選連任

記者林麗玉／台北5日電
國民黨台北市議員羅智強正式宣告「不競選連任」，把棒子交給辦公室主任楊植斗，給優秀的年輕人一個機會。（圖／引用自羅智強臉書）
國民黨台北市議員羅智強正式宣告「不競選連任」，把棒子交給辦公室主任楊植斗，給優秀的年輕人一個機會。（圖／引用自羅智強臉書）

國民黨台北市議員羅智強4日在臉書正式宣告「不競選連任」，把棒子交給辦公室主任楊植斗，給優秀的年輕人一個機會，為台北市議會注入活血。羅智強說，2022未必有羅智強的戰場，也許他的下一站是失業，很多朋友也勸不要這麼傻，但他還是決定交班，「因為....我想以身作則」。據悉，羅智強將在8日展開400公里徒步謝票，從台北出發，抵達高雄後將有重大宣布，將來動向備受關注。

羅智強說，國民黨與年輕人的嚴重斷層，已讓很多年輕人覺得投入國民黨是沒有希望、沒有未來的，當一個政黨，無法有效的新陳代謝，年輕人看不到機會時，這個政黨註定年邁，慢慢走向衰敗，這正是國民黨今日的困境，他想從自己做起，實踐傳承的決心。

羅說，國民黨栽培年輕人刻不容緩，既然如此，他願從自己，立起傳承的榜樣，國民黨需要一批有衝勁，擅長與網路世代溝通的戰將，也需要更多的創意和活水，進入國民黨丶發揮影響力，爭取更多支持。

羅智強也說，要向2018年投給他的4萬0391位選民說一聲「謝謝大家」；陪他完成台北第一高票的傳奇，給像他這樣沒有家世背景、赤手空拳追尋政治夢想的工人子弟，一個為大家服務的機會。

羅智強說，四年前他參選台北市議員時，就和自己約定，只做一屆，並把棒子交給年輕人，所以他從前年就開始栽培楊植斗接班，也給了很多任務考驗，楊都交出非常棒的成績單，交棒給楊植斗很放心，另一方面，他已累積許多服務地方、參與市政的經驗。

羅智強說，對他來說，這經驗彌足珍貴，這也是時候，開啟新的人生篇章，尋找新的人生戰場，創造新的人生傳奇。羅也在文末標註「我知道有決志肯行動的人，永遠不怕沒有下一步。」

另據台北中國時報報導，國民黨備戰年底地方選舉，規畫在農曆年後啟動提名作業。面對基層反映應盡快整合推出最強母雞打選戰，黨內人士表示，相關協調工作持續進行中，第1階段將優先針對高雄、台南、嘉義縣、屏東等艱困選區展開布局，而有望挑戰成功的縣市，包含基隆、桃園、台北、新竹市等，會在第2階段盤點人選，穩定連任的縣市則是第3階段處理。

國民黨 提名 臉書

上一則

黑白集／買不到變買貴 蛋蛋的不同哀愁

下一則

台灣女足征戰印度7染疫 總統：專機接回

延伸閱讀

藍委訪華府拜會參眾議員 「美方期待與國民黨交流」

藍委訪華府拜會參眾議員 「美方期待與國民黨交流」
反萊豬再收傳票 羅智強喊話蔡政府：何必殺絕蘇偉碩？

反萊豬再收傳票 羅智強喊話蔡政府：何必殺絕蘇偉碩？
競選台北市長 國民黨民調 蔣萬安勝出 假想敵陳時中

競選台北市長 國民黨民調 蔣萬安勝出 假想敵陳時中

反萊豬未過 藍喊話：蔡要說到做到 2年內台灣加入CPTPP

反萊豬未過 藍喊話：蔡要說到做到 2年內台灣加入CPTPP

熱門新聞

摩特動力產品銷售全球60多個國家，連續20年獲得台灣精品獎殊榮，堪稱台灣的隱形冠軍。（記者宋健生／攝影）

台灣摩特動力 電動機車騎進歐美 湯姆漢克斯也是老粉絲

2022-02-03 01:26
切割vs同框？ 賴清德與美國副總統賀錦麗（右）在宏都拉斯新總統卡斯楚就職典禮「巧遇」同框，但在賀錦麗官方臉書公布的照片卻疑似將賴清德的身體「切割」，只剩下難以辨識的一雙手，引發各界議論。（取材自賀錦麗臉書）

賀錦麗臉書切割賴清德?合照只剩一雙手

2022-01-30 02:29
黃郁婷近日在個人Instagram、臉書上分享穿著中國隊隊服燦笑滑冰的影片，引發爭議。 (取材自黃郁婷IG)

穿中國隊服挨批 中華隊冬奧選手：運動無國籍

2022-02-03 01:30
蕭敬騰發言引發台灣網友反彈。圖／截圖自微博

蕭敬騰登春晚喊話「台灣人回家」 焦糖：逢場作戲辛苦了

2022-01-30 13:47
副總統賴清德參加宏都拉斯總統卡斯楚的就職典禮，看到有人昏倒，醫師魂爆發上前關心。圖：採訪團提供

出訪遇宏都拉斯總統長孫昏倒 賴清德變身「賴醫師」

2022-01-29 00:40
光田綜合醫院骨科部主治醫師嚴可倫除夕值班，送出這四個紅包。 取材自嚴可倫臉書

暖醫師過年值班送這四個人紅包 網友說感動

2022-02-02 21:09

超人氣

更多 >
馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳
圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼
IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤
中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分
紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電