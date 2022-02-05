「下一站失業」交棒藍營新生代 羅智強宣布不選連任

國民黨台北市議員羅智強正式宣告「不競選連任」，把棒子交給辦公室主任楊植斗，給優秀的年輕人一個機會。（圖／引用自羅智強臉書）

國民黨 台北市議員羅智強4日在臉書 正式宣告「不競選連任」，把棒子交給辦公室主任楊植斗，給優秀的年輕人一個機會，為台北市議會注入活血。羅智強說，2022未必有羅智強的戰場，也許他的下一站是失業，很多朋友也勸不要這麼傻，但他還是決定交班，「因為....我想以身作則」。據悉，羅智強將在8日展開400公里徒步謝票，從台北出發，抵達高雄後將有重大宣布，將來動向備受關注。

羅智強說，國民黨與年輕人的嚴重斷層，已讓很多年輕人覺得投入國民黨是沒有希望、沒有未來的，當一個政黨，無法有效的新陳代謝，年輕人看不到機會時，這個政黨註定年邁，慢慢走向衰敗，這正是國民黨今日的困境，他想從自己做起，實踐傳承的決心。

羅說，國民黨栽培年輕人刻不容緩，既然如此，他願從自己，立起傳承的榜樣，國民黨需要一批有衝勁，擅長與網路世代溝通的戰將，也需要更多的創意和活水，進入國民黨丶發揮影響力，爭取更多支持。

羅智強也說，要向2018年投給他的4萬0391位選民說一聲「謝謝大家」；陪他完成台北第一高票的傳奇，給像他這樣沒有家世背景、赤手空拳追尋政治夢想的工人子弟，一個為大家服務的機會。

羅智強說，四年前他參選台北市議員時，就和自己約定，只做一屆，並把棒子交給年輕人，所以他從前年就開始栽培楊植斗接班，也給了很多任務考驗，楊都交出非常棒的成績單，交棒給楊植斗很放心，另一方面，他已累積許多服務地方、參與市政的經驗。

羅智強說，對他來說，這經驗彌足珍貴，這也是時候，開啟新的人生篇章，尋找新的人生戰場，創造新的人生傳奇。羅也在文末標註「我知道有決志肯行動的人，永遠不怕沒有下一步。」

另據台北中國時報報導，國民黨備戰年底地方選舉，規畫在農曆年後啟動提名 作業。面對基層反映應盡快整合推出最強母雞打選戰，黨內人士表示，相關協調工作持續進行中，第1階段將優先針對高雄、台南、嘉義縣、屏東等艱困選區展開布局，而有望挑戰成功的縣市，包含基隆、桃園、台北、新竹市等，會在第2階段盤點人選，穩定連任的縣市則是第3階段處理。