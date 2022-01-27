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朱立倫轟綠「民主獨裁」 非蔣經國路線

台灣新聞組╱台北27日電
國民黨主席朱立倫26日表示，蔡英文總統沒有肯定故總統蔣經國，「反獨保台」是蔣經國重要路線，民進黨則用「台獨害台」。(記者曾吉松／攝影)
國民黨主席朱立倫26日表示，蔡英文總統沒有肯定故總統蔣經國，「反獨保台」是蔣經國重要路線，民進黨則用「台獨害台」。(記者曾吉松／攝影)

蔡英文總統肯定前總統蔣經國抗共保台的言論，引發藍綠不滿。國民黨主席朱立倫昨表示，蔡總統從頭到尾的致詞並沒有肯定蔣經國，只開放給人民決定，「反獨保台」是蔣經國重要路線，民進黨則用「台獨害台」；國民黨歡迎民進黨或蔡總統願意跟隨蔣經國路線，但民進黨各方的批判、攻擊充滿矛盾和對蔣經國的汙辱。

朱立倫指出，蔣經國路線就是國民黨的路線，包括捍衛中華民國、保衛台灣、建設台灣、民主自由。蔣經國晚年開啟台灣民主自由的社會，但民進黨這幾年清算鬥爭在野黨，走向民主獨裁，這完全不是蔣經國的路線，「經國先生希望的是民主開放不是民主獨裁」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨說，「蔣經國先生堅持一個中國，反對台獨，主張國家統一」，蔣生前曾表示，「我是台灣人，也是堂堂正正的中國人」，為兩岸關係緩和作出積極努力。朱鳳蓮說，民進黨政客在加深勾連外部反華勢力謀獨挑釁，又藉紀念蔣經國扭曲歷史事實、進行政治操弄、煽動所謂「抗中保台」，謀取一黨一己私利。

陸委會昨稱，蔡總統談話重點在強調團結保衛台灣、守護台灣民主自由的生活方式，但北京當局從未放棄武力犯台，近期更不斷加大軍事恫嚇及統戰分化，其操弄錯誤的歷史敘事與政治謊言，才是惡意扭曲事實、威脅和平的始作俑者。

蔣經國 民進黨 國民黨

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