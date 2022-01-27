新聞評論／什麼政治文化 造就出「雙面人」林秉樞

林秉樞。(本報資料照片)

新北地檢署經兩個月偵辦，以恐嚇、傷害、妨害自由等八大罪狀，將傷害民進黨 立委高嘉瑜的男友林秉樞起訴，希望法院從重量刑。從最初一起看似簡單的家暴 案，經過外界不斷爆料抖出的內幕，揭露出林秉樞如何在台灣奇特的政治生態下，外表斯文而內心凶殘冷酷地過著雙面人生活。人們好奇的是，是什麼樣的政治和社會環境，會造就林秉樞這樣的人？

林秉樞生在書香世家，父母親都從事教育工作，姊姊在司法界就職。他自己博覽群籍，利用學識及孺慕之意結交名士聞人，在政治圈的活動亦常藉著贈書彰顯身分，並還在研究所攻讀博士。但這只是他眾多面貌之一，在另一個面向，他用重金豪禮收買對方的驚艷和信賴，用書畫饋贈將籠絡工作進行得不著痕跡。在更黑暗的一面，他用裸照勒索誤入其圈套之女子，對她們冷酷動粗殘暴喝斥，將她們玩弄於股掌之中。

綠委高嘉瑜平日的形象，是一位自主意識很高的女性政治人物；未料，兩人相識不過短短一年，她竟淪為林秉樞施暴施虐的羔羊。從其驗傷的照片看，她烏青的眼睛，浮腫的嘴角，被控制行動長達數日，須跪地求饒還被迫寫下自白書。由此不難想像，林秉樞以書生形象穿梭政界文壇之餘，他陰沉冷酷的獸性有多猙獰。事實上，除了高嘉瑜，林秉樞的兩名女助理也是因私密照片遭對方控制，只能不斷任其驅遣擺布，為他行惡。

從這個角度看，高嘉瑜不計自身毀譽揭穿林秉樞的真面目，至少可以挽救其他女性，使她們不再繼續受害。令人不解的是，一向標榜追求男女平權的民進黨，不僅對高嘉瑜受害事件沒有表現出任何關切，對林秉樞假冒國安人員四處撞騙亦無任何評論或譴責，裝出一副若無其事之狀。原因是，林秉樞之所以能在綠營及政壇暢行無阻，是因為他交好的人士是以新潮流系為核心的一群立委民代，而相關人等在事發後對彼此的關係避之唯恐不及，當然就不敢發表任何「慷慨大義」了。

正因民進黨對林秉樞事件的集體噤聲，恰恰反射了綠營的虛假懦弱，與道德上的日趨腐敗。試想，以林秉樞的「兩面人」形象，為什麼他偏偏最能贏得號稱是民進黨內「道德操守最高」的新潮流系之信任，段宜康還幫他向周刊施壓關說？原因在，新潮流近年成為黨內最大派系，在政治上呼風喚雨，它也漸漸自得而忘我。林秉樞選擇「投資 」新系，顯示他眼光精準；但新系成員對林秉樞的「輸誠」，若以為是單純的「孺慕」或「景仰」，那會不會太天真了些？

可議的是，即使林秉樞的受害者是其他在野黨立委，民進黨也應該同聲討伐。然而，分明是自己本黨的女性同志受到冷酷控制及暴虐對待，而這個以「民主進步」自詡的政黨人士卻集體裝聾作啞；這樣的景象，豈不令人背脊發涼？平日大剌剌說什麼尊重女權、追求平權，到了關鍵時刻卻龜縮不前，到底在「進步」什麼？

在一個崇尚權勢與虛名的社會，當主政者在意的只是個人或本黨的勝利，當民眾失去支撐生活的基本信仰與核心價值，有些人就會變成名利及權勢的工具；更等而下之者，則把別人也當成工具。在林秉樞的故事中，我們看到不只是一個迷失的年輕人，而是一個黑洞般的政治文化不斷吞噬著他和他周邊的人，林秉樞不過是冰山的一角。並不是誕生了一位女性總統，台灣的男女平權便從此登峰造極，我們看到多少女性被林秉樞當成階梯和工具！