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新聞評論／小英的台獨抗中「錯接」小蔣的反共

聯合報社論
「經國七海園區」開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相，蔡英文總統（中）出席致詞。記者林俊良／攝影
「經國七海園區」開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相，蔡英文總統（中）出席致詞。記者林俊良／攝影

蔡英文總統出席「經國七海文化園區」開幕，肯定蔣經國「堅定保台」；一番「尊蔣」言論，引發政壇莫大波瀾。藍營唯恐她「接收蔣經國路線」，賺取中間選民認同，顯得不知所措。綠營則亂流四起，閣揆蘇貞昌稱「莫忘獨裁者滿手血腥」，派系領袖段宜康嗆她「莫名其妙」，昔日文膽姚人多則譏她「價值真空」。

蔡英文發表「尊蔣」言論，無論是從追求自己的歷史定位出發，或在藉蔣經國的「反共」合理化自己的「反中」，其實都是因為看到了台灣民眾對蔣經國的評價歷久不衰。蔡英文說，「蔣前總統主政期間面對的兩岸、外交挑戰，依然是我們面對各種變局的重要參考。」這點，恐怕是她主政六年心有戚戚焉之感受。

蔡英文如今欲藉蔣經國的「反共」來強化她「抗中」的正當性，這恐怕也是一種「錯接」。蔣經國的「反共」路線並不是「反中」，亦非「台獨」；而是為「全中國人的福祉」反對共產主義，把國家分裂問題寄託於「制度競爭」的解決。然而，民進黨卻是放棄「制度的競爭」，改走「地域切割」的自我限縮，蔡英文則更自願成為美國的反中棋子。從這點看，蔡英文的「反中」和蔣經國的「反共」，完全南轅北轍。

再者，蔡英文引述蔣經國的談話，說中華民國能生存至今，是因「堅決反共不妥協」。實則是，蔣經國的談話是在美國與台灣斷交時所發表，宣示絕不與中共接觸談判；不妥協是說給美國人聽，要求美國支持台灣，同時也為安定台灣民心。蔡英文今天面對的台灣處境，會比蔣經國時代危急而孤立？在時隔30多年之後，蔡的兩岸對策竟仍是蔣經國的反共路線，完全不符合「後冷戰」兩岸經濟高度互相依賴的現況，豈不脫離現實？

蔣經國時代從威權到民主，是台灣共同走過的歷史。國民黨無法維護這項資產，讓人徒呼負負；蔡英文想要「借用」，卻不是真的了解蔣經國。

蔣經國 蔡英文 中華民國

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