蔣經國圖書館開幕 蔡英文：蔣堅定保台立場是最大共識

國民黨立委蔣萬安出席經國七海文化園區及蔣經國總統圖書館開幕典禮。(記者徐偉真／攝影)

經國七海文化園區及蔣經國 總統圖書館 今天開幕，政要雲集。蔡英文 總統在開幕式上表示，希望透過圖書館提供的資料讓台灣社會更深入了解，也能更公正評價，有助於化解台灣社會分歧，也說蔣經國堅定保台的政治立場是台灣人民最大共識，更是大家的共同課題。

園區今天開幕，許多政要出席，包括前總統馬英九、親民黨主席宋楚瑜、台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、前副總統吳敦義、國民黨前主席吳伯雄、國民黨主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌，國民黨立委蔣萬安、蔣經國長孫蔣友松也出席。出席貴賓入場時，現場媒體喊話詢問促轉會建議園區改名議題，所有人皆未回應。

蔡英文出席經國七海文化園區及蔣經國總統圖書館開幕典禮。(記者徐偉真／攝影)

蔡英文說，透過圖書館的資料能讓台灣社會更深入了解也能更公正評價，幫助化解台灣社會分歧，否則在台灣，蔣經國永遠都是一部分人的蔣經國，有些人記得他帶來的經濟發展，也有人記得他代表的威權體制。

蔡英文說，這是中華民國第一座總統圖書館，收集、保存、展示蔣經國時期的重要決策，歷史可以鑑往知來，有錯誤的地方引以為鑑，有值得學習的地方也作為借鏡，透過不同歷史事件更深入認識蔣經國的歷史地位，台灣人現在看待政治人物的定位已經不同，台灣從威權走向民主，每一位總統歷史定位都應該由人民決定。

蔡英文說，蔣經國主政時面臨的兩岸外交挑戰依然是現在面臨各種變局的重要參考，當時面對兩岸的緊張情勢，蔣經國曾說中華民國能夠生存，是因為中華民國政府在世界上堅決反共，不與任何共黨妥協的精神堡壘，今天兩岸關係時空環境雖然有很大轉變，面對當前北京對台灣一波又一波的軍事和政治施壓，蔣經國堅定保台的政治立場也是台灣人民最大共識、共同課題，當前挑戰很多，有責任共同面對，差異可以互相尊重、歧見應該彼此溝通，「面對未來的挑戰，我們必須繼續合作」。

蔣經國長孫蔣友松致詞。(記者徐偉真／攝影)

馬英九則回憶他當年擔任蔣經國秘書時的點滴，表示園區和圖書館全靠民間捐獻，十多年後終於完成，令人欣慰，園區深具歷史文化價值、又與周邊自然環境融合，也是以人為本的優質研究、教育空間，符合經國先生一向稱呼他家為「寓所」而非「官邸」的風格，他到這邊特別有感觸，因為當年許多大格局、高難度的改革，是在這裡作決定的。

蔣友松說，十年前基金會提出園區構想時他完全不敢想像，今天終於落成、理想成真，這個館址意義深長，很多國家大事在這發生，外界看到的是他祖父推行的十大建設、開放大陸探親等，但大家沒看到的是寓所深夜時「一燈如豆下」，一位強撐病體、為國家奮鬥的老人，寓所見證中美斷交這樣驚濤駭浪的場面，也見證領導者處變不驚的態度。