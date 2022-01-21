我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

行政令草稿曝光 川普曾想讓國防部長「沒收投票機」

蔣經國圖書館開幕 蔡英文：蔣堅定保台立場是最大共識

記者徐偉真／台北22日電
國民黨立委蔣萬安出席經國七海文化園區及蔣經國總統圖書館開幕典禮。(記者徐偉真／攝影)
國民黨立委蔣萬安出席經國七海文化園區及蔣經國總統圖書館開幕典禮。(記者徐偉真／攝影)

經國七海文化園區及蔣經國總統圖書館今天開幕，政要雲集。蔡英文總統在開幕式上表示，希望透過圖書館提供的資料讓台灣社會更深入了解，也能更公正評價，有助於化解台灣社會分歧，也說蔣經國堅定保台的政治立場是台灣人民最大共識，更是大家的共同課題。

園區今天開幕，許多政要出席，包括前總統馬英九、親民黨主席宋楚瑜、台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、前副總統吳敦義、國民黨前主席吳伯雄、國民黨主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌，國民黨立委蔣萬安、蔣經國長孫蔣友松也出席。出席貴賓入場時，現場媒體喊話詢問促轉會建議園區改名議題，所有人皆未回應。

蔡英文出席經國七海文化園區及蔣經國總統圖書館開幕典禮。(記者徐偉真／攝影)
蔡英文出席經國七海文化園區及蔣經國總統圖書館開幕典禮。(記者徐偉真／攝影)

蔡英文說，透過圖書館的資料能讓台灣社會更深入了解也能更公正評價，幫助化解台灣社會分歧，否則在台灣，蔣經國永遠都是一部分人的蔣經國，有些人記得他帶來的經濟發展，也有人記得他代表的威權體制。

蔡英文說，這是中華民國第一座總統圖書館，收集、保存、展示蔣經國時期的重要決策，歷史可以鑑往知來，有錯誤的地方引以為鑑，有值得學習的地方也作為借鏡，透過不同歷史事件更深入認識蔣經國的歷史地位，台灣人現在看待政治人物的定位已經不同，台灣從威權走向民主，每一位總統歷史定位都應該由人民決定。

蔡英文說，蔣經國主政時面臨的兩岸外交挑戰依然是現在面臨各種變局的重要參考，當時面對兩岸的緊張情勢，蔣經國曾說中華民國能夠生存，是因為中華民國政府在世界上堅決反共，不與任何共黨妥協的精神堡壘，今天兩岸關係時空環境雖然有很大轉變，面對當前北京對台灣一波又一波的軍事和政治施壓，蔣經國堅定保台的政治立場也是台灣人民最大共識、共同課題，當前挑戰很多，有責任共同面對，差異可以互相尊重、歧見應該彼此溝通，「面對未來的挑戰，我們必須繼續合作」。

蔣經國長孫蔣友松致詞。(記者徐偉真／攝影)
蔣經國長孫蔣友松致詞。(記者徐偉真／攝影)

馬英九則回憶他當年擔任蔣經國秘書時的點滴，表示園區和圖書館全靠民間捐獻，十多年後終於完成，令人欣慰，園區深具歷史文化價值、又與周邊自然環境融合，也是以人為本的優質研究、教育空間，符合經國先生一向稱呼他家為「寓所」而非「官邸」的風格，他到這邊特別有感觸，因為當年許多大格局、高難度的改革，是在這裡作決定的。

蔣友松說，十年前基金會提出園區構想時他完全不敢想像，今天終於落成、理想成真，這個館址意義深長，很多國家大事在這發生，外界看到的是他祖父推行的十大建設、開放大陸探親等，但大家沒看到的是寓所深夜時「一燈如豆下」，一位強撐病體、為國家奮鬥的老人，寓所見證中美斷交這樣驚濤駭浪的場面，也見證領導者處變不驚的態度。

蔣經國 圖書館 蔡英文

上一則

馬英九養成慢跑習慣...竟與在蔣經國面前出糗有關

延伸閱讀

馬英九養成慢跑習慣...竟與在蔣經國面前出糗有關

馬英九養成慢跑習慣...竟與在蔣經國面前出糗有關
蔣家是蔣萬安包袱？郝龍斌：絕不是負債 挺選北市長

蔣家是蔣萬安包袱？郝龍斌：絕不是負債 挺選北市長
波折十年 蔣經國總統圖書館終面世 亞洲規模第一

波折十年 蔣經國總統圖書館終面世 亞洲規模第一
對台貢獻獲認最大 蔣經國七海文化園區 10億打造全靠捐助

對台貢獻獲認最大 蔣經國七海文化園區 10億打造全靠捐助

熱門新聞

旅美學者林環牆在他的臉書專頁發文，懷疑倫敦大學有人離職，跟蔡英文論文案有關。圖／取自獨立觀察臉書

林環牆：蔡英文倫敦政經學院資料 倫敦大學回覆未持有

2022-01-16 13:17
媒體人彭文正。（本報資料照片）

彭文正曝「全家都感染Omicron」 詳細描述發病期程

2022-01-15 23:10
方芳求中國教訓台灣。 圖／擷自微博

方芳求中國教訓台灣 台陸委會：勿配合統戰 觸法將處理

2022-01-18 14:35
國安會前秘書長蘇起。（本報資料照片）

蘇起：兩岸談判已沒有了 北京將單方面處理台灣問題

2022-01-20 21:09
桃園市大湳市場一名攤販確診，19日下午環保局清潔隊派消毒車至附近巷弄消毒。記者曾吉松／攝影

台爆第6條傳播鏈 專家：月底確診恐達540例　

2022-01-19 20:15
桃機群聚案疫情擴大，桃園市環保局在中壢市區進行大規模清消。（記者胡經周／攝影）

本土+15…隔2天到西堤也確診 隔離恐攀2000人

2022-01-16 02:29

超人氣

更多 >
強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭
女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」