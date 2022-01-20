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地制法闖關 藍突襲占主席台奏效 民進黨讓步

台灣新聞組╱台北20日電
國民黨立委19日占據立法院內政委員會，阻止地制法修法闖關，民進黨總召柯建銘（左）與國民黨總召費鴻泰（右）互嗆。(記者蘇健忠／攝影)
國民黨立委19日占據立法院內政委員會，阻止地制法修法闖關，民進黨總召柯建銘（左）與國民黨總召費鴻泰（右）互嗆。(記者蘇健忠／攝影)

立法院內政、司法及法制委員會昨天聯席審查攸關大新竹合併升格的「地方制度法」部分條文修正草案，國民黨立院黨團清晨突襲占據主席台，揚言要堅守四天，力阻地制法闖關。民進黨立院黨團總召柯建銘在隨後協商讓步，允諾臨時會不處理，地制法爭議留待2月下會期再戰。

民進黨日前以人數優勢表決通過，將地制法修正草案納本次臨時會議程，黨籍召委吳琪銘原排定本周三、41次會，力拚草案完成初審，並留待下會期表決，力拚年底大選適用。

臨時會確定無法完成地制法修法初審，時程雖遭壓縮，但民進黨內推估，縣市改制日只要在半年前，也就是6月25日前公告新竹市議員選區應選名額，並完成修法，仍可適用於11月26日的九合一選舉。

國民黨團認為，一旦臨時會修法出委員會，一個月協商期過，下會期二、三讀的時程，將完全掌握在民進黨手上，因此一定要將委員會審查的戰線延長到下會期，讓改制案接受全民檢驗，並且引出民進黨內部的矛盾，就算最後真的擋不住，也可為年底大新竹決戰累積對戰籌碼。

國民黨團成員昨分兩批拂曉出擊，約7時全員到齊守在主席台及前後門。民進黨團總召柯建銘9時許走入會場和國民黨團總召費鴻泰溝通，他強調針對修憲，以及加重酒駕刑責的「刑法」修法，也沒有行政院版本，並對費鴻泰喊話「你是明白人」，基於國會自主，立委有自己的職權，盼國民黨不要為此綁架總預算

費鴻泰反駁，那要看什麼事情，這麼重大的爭議法案，怎麼能沒有政院版本？他才要呼籲柯建銘不要綁架立法院。

直至下午柯建銘再度步入會場要求協商，費鴻泰重申黨團立場，還嗆「柯建銘不是神，不要綁架全台老百姓。」柯建銘說，一個沒有林智堅的地制法，大家可以好好討論，但他最後讓步，對於藍營要求宣告臨時會不處理地制法，他也一口答應。

民進黨 國民黨 預算

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