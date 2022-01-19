2022北市長建議藍綠合 柯文哲：我們會單獨打敗藍綠

台北市長柯文哲19日出席台北大數據中心啟用，對於郝龍斌拋出2022北市長藍白合？柯表示，「我誠懇建議藍綠合，而且藍綠有實際合作經驗，應該會合作得很好」。(記者林麗玉／攝影)

年底縣市長選舉開跑，國民黨 前副主席郝龍斌今表示，國民黨應和民眾黨在北市長選舉合作，否則兩黨選民結構類似，硬選可能兩敗俱傷。對於郝龍斌拋出藍白合，台北市長柯文哲 今則表示，建議藍綠合，應該會合作得很好，會否擔心被夾殺？他說，「我們會一個單獨打敗藍綠合。」

對於郝龍斌拋出年底北市長選舉藍白合，建議是不是民眾黨不推北市長候選人，以民調決定共推候選人，彼此商量議員提名 席次，柯文哲說，「你問我的話，我在台北市議會看到的是藍綠合，北市議會在重陽敬老禮金議題覆議上，國民黨與民進黨緊密合作在一起」。

柯文哲也說，選舉要說什麼合，常常太過於權謀，沒有什麼必要，他也要跟台灣人民說，要去思考一個問題，每一個位置應該思考誰來做比較好，不是誰比較選得上，這是要去思考改變的。

柯也表示，若現在問他，台北市前市長黃大洲做得最好，但問題是，當時遇到趙少康、陳水扁，黃根本就選不上，但20年後來看，以他實際當作台北市長來看前面人的所作所為，黃大洲做市長做得最好，但是就是選不上。

柯文哲說，這就是台灣人民要去思考，政治應該去思考誰去做最好，而不是權謀論，若問他藍白合？他很誠懇建議藍綠合，而且有實際的合作經驗，應該會合作得很好。至於會否擔心被夾殺？，他說，「我們會....一個會單獨打敗藍綠合。」