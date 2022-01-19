冷眼集／從誇張變囂張 比官媒更官媒

公廣集團。(本報資料照片)

從「幽靈國慶生」到「修理國民黨 」，華視總經理莊豐嘉的言行從誇張變囂張，不僅同時惹怒藍綠兩大黨鞭，本應是公廣的中立角色，卻比官媒更官媒。文化部長李永得18日稱可要求董事會一個月內提出處理方案，問題是違法延任三年多的公廣董事會，該如何處理不適任的總經理？

公廣董事會上周才無異議通過華視經營團隊績效評量，董事長陳郁秀肯定莊豐嘉的表現，如今看來恐怕是沆瀣一氣。對於藍綠不滿，莊18日霸氣自稱，他並非官派，去留將尊重董事會；問題是，不僅公廣董事會任期早就超越法定期限，董事長、總經理依法早應換人，公股在華視超過八成，到底是誰在背後撐腰，縱容莊豐嘉如此氣焰囂張？

國民黨提案「要求華視檢討與台灣事實查核中心合作關係」，當然可受公評，莊豐嘉18日花了極大篇幅澄清，但台灣事實查核中心核心委員胡元輝被視為下屆公廣董事長熱門人選，兩者關係難道不該攤在陽光下？

除了公視董事陳年問題未解，華視內部經營團隊爭議也頻傳，在連年虧損下卻提出資產活化建議，欲向銀行融資 鉅款，將坐擁地目開發為媒體園區，被質疑看守董事為何可做出重大決定？

文化部拖延不處理董事人選問題，無法說服社會大眾，竟打算修法，直接刪減公廣董事同意門檻從四分之三的「憲法門檻」降為三分之二「法律門檻」，修到能通過為止，文化部自稱政治力不介入公廣，卻是將公廣降格、違法延任的最大元兇。

不滿莊豐嘉，讓藍綠難得形成共識，一個莊豐嘉竟卡住總預算 協商，不適任的不只是華視總經理，而是整個公廣集團角色都該依法回歸中立、公共化本質。