新聞評論／綠派系能治國治縣 藍派系就成了惡勢力？

中二補選與罷昶案落幕隔天，民進黨主席蔡英文（前右二）隨即召集黨政高層與派系領袖，舉行2022選對會首次會議，提前備戰今年選舉。（本報資料照片）

民進黨 以「終結地方家族勢力」為由，傾黨國之力打贏中二選區立委補選；這套割喉模式隨即被用來對付台中市長盧秀燕，宜蘭縣長林姿妙更遭廉政署搜索，雲林縣長張麗善也遭點名。刺眼的是，點名下架雲林張家的，卻是雲林蘇家的綠委蘇治芬；而民進黨長期執政的屏東縣則因內訌，綠委莊瑞雄直指縣長潘孟安和其指定接班人周春米「勾結」國民黨 地方勢力。

同是地方家族或派系勢力，綠色家族就懂得治國治縣，而藍營家族如台中顏家則難逃蔡總統親征輾壓，這是什麼道理？英系立委莊瑞雄不滿潘孟安指定周春米為其接班人，踢爆潘周陣營勾結藍營派系「吃銅吃鐵」，是民主之恥、與魔鬼共舞。若干綠營議員抗議他醜化，莊瑞雄隨即公布國民黨籍議長周典論稱「為下屆議長順利，也要來幫忙」的錄音檔，當成雙方勾結的證據。周春米不服反嗆，她和潘孟安服務「不分黨派」，爭取所有鄉親認同。

自伍澤元貪汙下台後，國民黨在屏東縣長選舉連選連敗，但一直保有議長寶座。近年綠營議員指控周典論涉黑道、砂石場、胞弟工程弊案等，前立委黃國昌也曾砲轟「屏東周家暗黑結構勢力」，但都無礙藍綠共治。奇妙的是，連續兩任屏東市長貪汙，潘孟安都延請藍營老議長代理，藍綠合作無間，實為政壇特殊風景。

林佳龍連任台中市長失利，肇因於地方紅黑派聯手；這次中二選區立委補選，他幫林靜儀操盤，結合地方反顏勢力成功復仇。但在屏東，潘孟安布局接班人，得罪英系及新潮流同門，遠交近攻的目的更像師法「嘉義王」陳明文，垂簾延續影響力。證明民進黨對地方勢力，不論是收編、綏靖或輾壓，皆無關改革。

陳水扁取得政權時，率先帶槍投靠的藍營地方勢力是陳明文；他結合張花冠輪流擔任縣長與立委，20年來壯大成嘉義王與英系掌門人。台中顏家被指控的許多罪名，陳明文也沒少過，他闖進行政院立馬要到科學園區，讓家鄉農田生黃金。綠營側翼攻訐盧秀燕是顏家秘書，但陳明文接班人翁章梁，更被譏縣內最高指導原則是「明文規定」。

民進黨批判藍營地方家族長期盤據，但綠營在屏東、嘉義和雲林，也都因地方派系爭逐，都發生接班人之爭。潘孟安、陳明文及蘇治芬都因指定接班與同志翻臉成仇，陳蘇兩人還是為了二度指定，與自己指定的現任縣長駁火。如此把縣府當家產經營，顏家也要自嘆弗如。顏家打著服務旗幟，被批為壟斷地方利益；但陳蘇兩家以守護民主之名一再指定接班，難道不是宰制資源分配？

顏寬恒落敗後，民進黨稱家族政治要改革；綠委陳亭妃更詮釋說，要把所有地方派系瓦解，「吸納為民進黨的力量」。陳亭妃一語道破，所謂改革派系，實則是收編。諷刺的是，這戰術催出年輕人投票 使命感，但此操作只是為壯大綠營派系。說穿了，終結地方派系只是口號，當司法淪為選戰工具配合行政暴力裂解藍營，最後只是為達成民進黨派系接收洗綠整編的目的。

蔡總統不時點召派系到官邸討論選戰，喬定黨政紛爭，這是百姓不知不覺的「派系分贓」。民進黨喊著終結地方家族政治，卻放任黨內山頭各自圈地。新潮流在南部長期執政，主導政策占據國家資源；新興的嘉義王藉英系崛起分肥，其餘正國會、湧言會和及黨鞭柯建銘，都致力藉由縣市長選舉爭取封地。若國民黨的地方家族是民主之惡，民進黨的派系分贓，根本是吃銅吃鐵吃國家。