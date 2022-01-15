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開放核食立場？ 國民黨炸鍋 朱立倫：一定與全民站一起

記者林麗玉／台北報導
朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫，國民黨絕對百分之百反對，一定會與全民站在一起。記者余承翰／攝影
朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫，國民黨絕對百分之百反對，一定會與全民站在一起。記者余承翰／攝影

繼萊豬後，蔡政府將開放日本核災區食品進口，再度引發食安疑慮。國民黨主席朱立倫16日表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫，國民黨絕對百分之百反對，一定會與全民站在一起，尤其反核食是經過三年前的公投民進黨若以所謂交換國際政治利益，絕對不能認同。

影片來源：聯合新聞網

但因日前傳出國民黨對核災區食品態度，是基於安全前提下不排除開放，此說法引爆藍營內部炸鍋，甚至媒體人趙少康更直接嗆，國民黨竟主動送大禮，要朱立倫不可以再躲起來。朱立倫16日表示，黨是15日才第一次發新聞稿，針對核災區食品議題，黨會由國民黨中央、地方、還有黨團、以及智庫結合起來，一個最強團隊加上專業團隊，一定要搜集所有科學證據，提出最堅強數據，捍衛民眾健康。

朱立倫16日出席北市議員李明賢舉辦的送愛到大甲騎乘自行車活動，朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對，我們一定是與全民站在一起的，這是經過三年前的公投，民進黨若黨以所謂交換國際政治利益，我們絕對不能認同。

朱立倫說，國民黨堅定的立場，就是民眾的健康安全是最重要，黨也會由國民黨中央、地方、還有黨團、以及智庫，結合起來，一個最強團隊，加上專業團隊，一定要搜集所有科學證據，提出最堅強數據，捍衛民眾健康。

朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫，國民黨絕對百分之百反對，一定會與...
朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫，國民黨絕對百分之百反對，一定會與全民站在一起。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫今天表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫，國民黨絕對百分之百...
國民黨主席朱立倫今天表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫，國民黨絕對百分之百反對，一定會與全民站在一起。記者林麗玉／攝影

國民黨 公投 民進黨

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