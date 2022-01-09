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處理議顏堂原地打轉 藍批NCC如東廠打手

記者楊正海／台北9日電
台北市議員王鴻薇指NCC至今都沒處理「議顏堂」亂象，毫不掩飾東廠打手角色。（本報資料照片）
台北市議員王鴻薇指NCC至今都沒處理「議顏堂」亂象，毫不掩飾東廠打手角色。（本報資料照片）

親綠媒體近日狂轟前立委顏寬恒，藍營去年12月向NCC檢舉政論節目「議顏堂」亂象。身為檢舉人的國民黨台北市議員王鴻薇昨說，今天都要投票了，她仍未收到正式回文，經一再追問，才知道NCC竟在投票前最後一天上班日的1月7日才發文，檢舉人要等到補選後才會收到公文紙本，NCC毫不掩飾東廠打手角色。

王鴻薇指出，NCC至今都沒處理「議顏堂」亂象，根據辦公室提前向NCC調到的公文電子檔，NCC稱還要再調閱側錄資料，「審慎了解案情」，如發現違法將依行政程序處理，已要求電視台業者提送自律委員會；至於網路播出內容，非NCC所能管轄範圍。

根據NCC回文，檢舉案幾乎「原地打轉」。王鴻薇質疑，民進黨政府拆顏家房子衝第一，自家人媒體亂象，NCC倒是很會裝死，一律都送媒體自律，白話說就是提醒下次小心，但別人就是撤照換人，國家公器淪落綠營打手，讓人心寒，難怪綠媒敢如此囂張，選舉奧步層出不窮，「反正選都選完了，你能拿他們怎麼辦？」

王鴻薇說，當年NCC以播報特定政治人物比率過高，對中天祭出多項裁罰，直接要求一個月內撤換媒體主管，如今特定政論節目狂轟顏寬恒，NCC卻只發函要求電視台自律，今天中二補選，NCC還在睡覺，「最該自律的就是NCC，果然東廠就是東廠」。

台藝大廣電系教授賴祥蔚也指出，NCC作為通訊傳播主管機關，一定有一套嚴格的公文管控機制，對於民眾質疑，應該快速以具體事證回應，避免被質疑淪為政治打手；蔡英文總統也一再宣示要「開放政府」，NCC可藉此提供清楚的內部事證，杜絕不必要的誤會。

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