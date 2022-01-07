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挺罷免林昶佐 趙少康：戰鬥藍遇這種事總是要戰鬥到底

記者周志豪／台北7日電
罷免立委林昶佐投票9日登場，國民黨戰鬥藍領袖、中廣董事長趙少康7日宣布，全力支持罷免投票。(記者周志豪／攝影)
罷免立委林昶佐投票9日登場，國民黨戰鬥藍領袖、中廣董事長趙少康7日宣布，全力支持罷免投票。(記者周志豪／攝影)

罷免立委林昶佐投票後天登場，國民黨戰鬥藍領袖、中廣董事長趙少康今上午宣布，全力支持罷免投票，明天也將分別參與民團與國民黨台北市黨部舉辦的「散昶」活動。趙表示，戰鬥藍遇到這種事總是要戰鬥到底。

趙少康也批評，事有本末，在新冠肺炎疫情這麼嚴重的時刻，蔡英文總統三番兩次跑到萬華是什麼意思？輕重緩急總統搞不清楚？林昶佐選區沒有太大危急，蔡卻以總統之尊一次次陪林封街拜廟，官逼民反。

罷免林昶佐發起人之一的台北市議員鍾小平也說，林昶佐媽媽在大陸賺鈔票，林卻在選區不服務騙選票，在地方不服務，對萬華的路也不熟；當萬華疫情大爆發，衛福部長陳時中視察環南市場時，林還幫陳開車門，是蔡政治哈巴狗，陳打手。

鍾小平也質疑，萬華新冠肺炎疫情嚴重時，蔡英文總統都沒來，結果現在為幫林昶佐造勢才來。

趙少康表示，對於罷免林昶佐原本沒介入，國民黨中央好像也是，就想說讓民間團體去做，但看到現在疫情嚴重到這個程度，已經衝破國門，變種病毒omicron的傳染力這麼強，蔡英文總統不全力守住疫情，卻一再去萬華幫林，才決定出來。

趙少康說，對於「散昶」，看到民團這麼努力，市黨部也動了，就盡一點力量，戰鬥藍遇到這種事總是要戰鬥到底；至於國民黨中央怎麼考慮是黨中央的事情，他沒有問過，黨中央也沒有跟他聯絡。

趙少康分析，要罷免林昶佐不容易，但在該選區反萊豬公投開出5萬9000票，已跨越可罷免林的5萬8000票，所以只要該區反對吃萊豬民眾都出來投罷免票，支持吃萊豬的林就可被罷免掉了，有難度也不是不可能。

趙少康也質疑，不論是台中第二選區立委補選，或是罷免林昶佐的台北市立委第五選區，原本都不是民進黨席次，就算補選與罷免民進黨兩席都沒有贏也沒有輸，蔡總統幹嘛用力到這個程度？全力拉抬林，講林多好多好，一個總統需要這樣？

趙少康說，如果選民覺得民進黨幹得很好，疫情也控制的很好，就反對罷免林昶佐；但現在疫情又有破口，民進黨還不顧程序正義硬推新竹縣市合併，若民眾覺得民進黨不對，認為林不該對陳時中與蔡總統鞠躬哈腰，就支持罷免林。

罷免 疫情 趙少康

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